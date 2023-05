Yrittäjillä on asiakkaiden tarpeista ja toiveista paljon sellaista kokemusta, jota kaupungin kannattaa hyödyntää.

Helsingin keskustan elinvoiman hiipuminen on huolestuttanut jo pitkään erityisesti alueella toimivia yrityksiä. Niin keskustan elinvoimamittarit kuin yritysten oma asiakasdatakin kertovat, että keskustan kävijä- ja asiointimäärät ovat vielä kaukana koronaviruspandemiaa edeltävästä tasosta. Keskustan elinvoimaisuuden heikentymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa ulkomaisten matkailijoiden väheneminen, lisääntynyt etätyö, verkkokaupan kasvu ja kilpailevat kaupalliset palvelut keskustan ulkopuolisissa kauppakeskuksissa ilmaisine pysäköinteineen.

Helsingin keskustan vetovoimaa heikentävät myös eri puolilla kantakaupunkia yhtäaikaisesti meneillään olevat mittavat katutyöt, jotka vaikeuttavat kulkemista etenkin henkilöautolla keskustaan ja vaikuttavat yleiseen mielikuvaan pääkaupungin keskustan saavutettavuudesta. Tilannetta ei paranna se, että yrityksille tärkeiden maanpäällisten ja lyhytaikaisten asiakaspysäköintipaikkojen määrä keskustassa on kaupungin toimenpiteiden myötä merkittävästi vähentynyt ja uhkaa vähentyä edelleen.

Kuten Timo Lappi kirjoituksessaan (HS Mielipide 15.5.) totesi, yritysten näkemykset eivät juurikaan ole vaikuttaneet kaupungin kehittämistä koskeviin päätöksiin. Tästä tuorein esimerkki on Esplanadien alueen kokeilu, jonka toteutusta ja ajankohtaa keskustan yrityksiä edustavat järjestöt yhtenä rintamana vastustivat. Kokeilu päätettiin kuitenkin käynnistää nopealla aikataululla. Tämän jälkeen alueen yritykset kyllä osallistettiin kokeilun käytännön suunnitteluun. On kuitenkin aivan eri asia päästä vaikuttamaan siihen, toteutetaanko merkittävä kokeilu ylipäätään ja millä tavoin, kuin antaa mielipiteensä siihen, minkälaiset kalusteet ja kasvit sopivat yksikaistaisiksi muutettavien Esplanadien somistukseen.

Helsingin keskustan elävyydellä on tärkeä merkitys keskustassa toimiville yrittäjille. Heidän elantonsa on kiinni siitä, haluavatko ihmiset tulla keskustaan asioimaan. Yrittäjillä on asiakkaiden tarpeista ja toiveista paljon sellaista kokemusta, jota kaupungin kannattaa hyödyntää tähänastista laajemmin keskustaa kehitettäessä. Kaupungin ja keskustan eri toimijoiden aidolla vuoropuhelulla ja yhteistyöllä luodaan parhaat edellytykset Helsingin keskustan elinvoiman kasvulle.

Tiina Oksala

toimitusjohtaja, Helsingin yrittäjät

