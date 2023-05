Joskus auton käyttö on välttämätöntä

Älkää häätäkö meitä ikäihmisiä pois kaupungista vaatimalla auton käyttöä pannaan.

Autoilua on haluttu rajoittaa Helsingin keskustassa.

Kaisa Eskola puolusti Helsinkiä ilma autoja väittämällä, että myös kaupunkilaisten elämänlaatu paranee (HS Mielipide 14.5.). Tavallinen arkiliikunta kävellen, pyöräillen tai julkisia käyttäen pitää meidät kunnossa. Olen täysin samaa mieltä. Entä, jos olet vaivainen vanhus, jonka liikuntakyky on huono?

Pyöräilin nuorena ja terveenä keskustassa 23 vuotta. Sen jälkeen olen kävellyt ja käyttänyt julkisia vain nimeksi. Sitten liukastuin kadulla, ja nilkkani murtui. En voinut ottaa askeltakaan. Onneksi taloudessamme oli auto, jolla mieheni kärräsi minut sairaalaan, jossa nilkkani leikattiin. Pian leikkauskohtaan ilmestyi vaarallinen märkivä haava, jota jouduttiin hoitamaan terveyskeskuksessa puoli vuotta. Näihin viikoittaisiin hoitoihin kipsatulla jalalla ei ollut asiaa ilman autoa.

Niille, jotka kehottavat käyttämään taksia, voin kertoa, että Kela ei korvaa lyhyitä matkoja, sillä ne eivät ylitä omavastuun rajaa. Lupaa käyttää taksia en siis saanut. Oma auto oli minulle välttämätön kulkuväline. Nyt kahdeksankymppisenä autosta on tullut vieläkin tärkeämpi. Me vanhukset ja huonokuntoiset sairastamme yhä enemmän, ja meillä on yhä enemmän matkoja sairaalaan tai terveyskeskukseen.

Toivoisin ymmärrystä nuoremmilta. Älkää häätäkö meitä ikäihmisiä pois kaupungista vaatimalla auton käyttöä pannaan. Elävään kaupunkiin tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä: vanhoja, nuoria ja upeaa kaupunkiamme ihailemaan tulevia turisteja.

Eila Kaarresalo-Kasari

tietokirjailija, Katajanokka, Helsinki

