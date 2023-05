Tieto opiskelija-alennuksesta on tulossa digitaalisena myös HSL-kortille

HSL:n palvelupisteen palvelumaksut muuttuvat kesäkuun alussa.

Ilari Kuoppala kysyi (HS Mielipide 15.5.), miksei HSL-kortin opiskelija-alennusta voi vahvistaa verkossa ja miksi Helsingin seudun liikenne perii opiskelijoilta palvelumaksun alennuksen aktivoimisesta HSL-kortille.

HSL:n palvelupisteen palvelumaksut muuttuvat kesäkuun alussa, kun palvelumaksua aletaan periä kaikilta sellaisilta asiakkailta, joilla on mahdollisuus hoitaa HSL-kortin lataaminen tai asiakasryhmän päivittäminen itsepalveluna muissa kanavissa kuin tiskillä asioiden tai käyttää HSL-sovellusta. Näin siksi, että palvelupiste on aika-ajoin pahoin ruuhkautunut. Palvelumaksujen laajemmalla käyttöönotolla pyrimme vähentämään ruuhkia ja tarjoamaan parempaa palvelua niille, joiden on välttämätöntä asioida palvelupisteessä.

Toistaiseksi tieto opiskelijan asiakasryhmästä on mahdollista tallentaa HSL-kortille vain palvelupisteessä. Valmistelemme parhaillaan siirtymistä uudenlaiseen taustajärjestelmään, jossa liput ja tieto asiakasryhmästä tallennetaan asiakastilille, ei enää fyysiselle kortille. Uuden järjestelmän myötä opiskelijastatuksen voi vahvistaa verkossa ilman palvelumaksua ja opiskelijahintaista lippua käyttää myös HSL-kortilla.

Vesa Jääskö

tuotepäällikkö, HSL

