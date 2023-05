Jokaisella työpaikalla pitäisi viimeistään nyt havahtua tekoälyn ja analytiikan hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassa.

Loppuvatko minulta työt? Tätä kysymystä moni pohtii lukiessaan, millä vauhdilla tekoäly juuri nyt kehittyy. Työn loppumista ei kannata murehtia. Työ ei lopu teknologisten muutosten vuoksi. Se vain muuttaa muotoaan.

Digitalisaatio on jo nyt muuttanut merkittävästi taloutta ja työtä. Myös käyttäytymisemme, kulttuurimme ja tapamme olla toistemme kanssa vuorovaikutuksessa on muuttunut. Muutosvauhti kiihtyy edelleen tekoälyn laajan hyödyntämisen seurauksena.

Mitä muutos tarkoittaa työpaikoille? Jokaisella työpaikalla pitäisi viimeistään nyt havahtua tekoälyn ja analytiikan hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassa ja tämän vaikutuksiin työkyvyn ja oppimisen johtamiseen. Olennaista on se, että muutoksen massiivinen merkitys ja vaikutusten laajuus henkilöstölle ymmärretään. Työkyvyn johtaminen nousee liiketoiminnan johtamisen ytimeen.

Asiantuntijuuden luonne työssä muuttuu perustavanlaatuisesti. Ratkaisevaa ei enää ole työntekijän substanssiosaaminen vaan oppimiskyky yksilönä ja yhteisönä. Olemme paradigman muutoksen äärellä, kun asiantuntijan ammatti-identiteetti on muutettava oppijaidentiteetiksi. Oppijan identiteetin ydin on nöyrä ja utelias kasvun asenne. Sitä meiltä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Ihmisiltä vaaditaan isoa asennemuutosta ja poisoppimista. Tarvitaan sen hyväksymistä, että olemme noviiseja läpi työuran. Ainoa varma vakuutus työuralla on kyky ja halu jatkuvaan oppimiseen.

Oppimiseen tarvitaan puolestaan hyvinvointia. Työ parhaimmillaan vahvistaa mielen hyvinvointia. Aivoergonomia työssä on otettava tosissaan. Vain hyvinvoiva mieli kykenee oppimaan ja psykologisesti turvallinen työyhteisö mahdollistaa yhteisön oppimista.

” Kyky keskittyä on tulevaisuuden supervoima.

Tekoälyn herättämää epäluuloa ja ihmetystä ei pidä painaa villaisella, vaan niihin tulee vastata. Muutoksen tuomiin pelkoihin on lääkkeitä. Työpaikoilla tulee vahvistaa keskinäistä luottamusta, avointa vuorovaikutusta sekä johtaa määrätietoisesti oppimista. Monimuotoisuus nousee ihan uuteen arvoonsa.

Erilaisten ihmisten kirjo ja avoin vuorovaikutus ovat kumpikin omiaan laajentamaan ymmärrystä ja kitkemään yhteisön sokeita pisteitä sekä ryhmäajattelun riskiä työyhteisön sisällä. Yrityskulttuurilla ja johtamisella on avainrooli siihen, miten opitaan, kehitetään ja luodaan uutta yhdessä.

Lähtökohtana muutoksessa on oltava, että ihmiset otetaan laajasti mukaan työn kehittämiseen ja mahdollistetaan monipuolisesti osaamisloikkien ottamista. Luova tuho työpaikoilla ja työtehtävissä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että osalla uudet urapolut löytyvät nykyisen työpaikan ulkopuolelta.

Yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta on olennaista, että turvaverkkomme kantavat työuran katkostilanteissa. Meillä on yhteiskunnan palvelujärjestelmä, joka kannustaa ja mahdollistaa työuran uudelleen suuntaamista ja osaamisen kehittämistä. Vastuullinen yritys tukee osaltaan ihmisiä eteenpäin uraohjauksen ja koulutuksen keinoin.

Ihmisten vahvuus tekoälyn tiedollisen käsittelykyvyn ylivoiman edessä on inhimillisyys ja yhteisöllinen oppimiskyky. Ironista on se, että yksi merkittävimmin digitalisaation seurauksena hapertuneista taidoistamme on keskittymiskyky. Kyky olla läsnä ja keskittyä on tulevaisuuden supervoima. Sen varassa ylläpidämme yhteyden itseemme sekä vuorovaikutuksessa toisiimme ja opimme yhdessä. Tätä taitoa meillä ei ole varaa menettää.

Kati Korhonen-Yrjänheikki

työkykyjohtaja, työeläkeyhtiö Elo

