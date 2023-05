Sosiaalihuolto sekä sen tutkimus- ja kehittämisrahoitus jäävät julkisessa keskustelussa usein terveydenhuollon varjoon.

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat lakisääteisinä toimijoina kehittäneet sosiaalihuoltoa jo 20 vuoden ajan. Osaamiskeskukset ovat sosiaalialan asiantuntijoita ja hyvinvointialueiden kehittämistoiminnan tukijoita.

Sosiaalihuolto sekä sen tutkimus- ja kehittämisrahoitus jäävät julkisessa keskustelussa usein terveydenhuollon varjoon. Sote-uudistuksen tavoitteita ei voida saavuttaa, ellei sosiaalihuollon tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan panosteta samalla tavalla kuin terveydenhuollon vastaavaan toimintaan.

Epäsuhta valtion tutkimusrahoituksessa on merkittävä: terveydenhuollon tutkimukseen kohdentuu 25 miljoonaa euroa, kun sosiaalityön vastaavaa tutkimusta rahoitetaan vain viidellä miljoonalla eurolla. Tulevan hallituksen tulee puuttua tähän epäsuhtaan.

Sosiaalihuollolla on suuri merkitys yhteiskunnan toimivuudelle ja eheydelle. Nyt on oikea aika panostaa hyvinvointialueiden tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan. Niiden avulla sosiaalihuolto voi hoitaa tehokkaasti ja vaikuttavasti yhteiskunnallista tehtäväänsä sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja korjaamiseksi. Sosiaalialan osaamiskeskusten riittävä tutkimus-, kehitys,- ja innovaatiorahoitus on turvattava osana sote-kokonaisuutta. Sosiaalihuoltoon panostaminen on investointi ihmisiin ja kestävään, hyvinvoivaan Suomeen.

Torbjörn Stoor

puheenjohtaja, sosiaalialan osaamiskeskukset

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.