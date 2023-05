Tieto kuukautishygieniasta on kustannustehokas tapa lisätä tyttöjen hyvinvointia ja koulunkäyntiastetta.

Kuukautiset voivat olla tytöille ja naisille tympeää ja kivuliastakin aikaa, mutta monien elämää ne hankaloittavat paljon perustavanlaatuisemmalla tavalla. Kuukautisista tulee ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymys, kun elinympäristöstä puuttuu mahdollisuus kuukautishygieniaan ja kuukautisiin liitetään haitallisia elämää vaikeuttavia tai jopa ihmisarvoa alentavia uskomuksia.

Kuukautiset ja koulutus nivoutuvat yhteen monin tavoin. Koulu on kätevä paikka oppia kuukautisista – erityisesti niissä kulttuureissa, joissa kuukautisiin liittyy niin vahvoja stigmoja ja tabuja, ettei tieto siirry edes äidiltä tyttärille. Koulussa puretaan haitallisia normeja ja opitaan kuukautisten fysiologiasta ja hygieniasta. Kuukautiskierron ymmärtäminen on lisääntymisterveyden perusasia, ja tieto on tarpeellista sekä tytöille että pojille. Avoimuus karsii käsityksiä, joiden mukaan kuukautiset tekisivät tytöistä likaisia tai heikkoja tai että kuukautisten aikana pitää pidättäytyä normaalista elämästä, jopa eristäytyä muusta yhteisöstä.

Kuukautissuojien saatavuus vaikuttaa tyttöjen koulunkäyntiin. Ugandassa noin neljäsosa tytöistä kertoi jääneensä pois koulusta edellisen vuoden aikana, koska heillä ei ollut varaa suojiin. Suojien puutteessa tytöt ja naiset käyttävät tarkoitukseen sopimattomia ja epähygieenisiä riepuja, jotka ovat epämiellyttäviä, haisevia ja vuotavia sekä aiheuttavat pahimmillaan tulehduksia.

Myös lukittavien vessojen ja puhtaan veden puute lisää poissaoloja ja aiheuttaa koulun keskeyttämisiä. Erityisesti tytöt, jotka on silvottu tai joilla on runsaat kuukautiset, ovat vaikeassa asemassa. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen lisää varhaisten avioliittojen ja raskauksien riskiä. Koulunsa keskeyttäneen taloudelliset toimintaedellytykset ja elämän perustaidot ovat heikommat läpi elämän.

Tilanteissa, joissa naiset ja tytöt joutuvat pakenemaan katastrofeja tai konflikteja, voi kuukautishygieniasta huolehtiminen olla lähes mahdotonta. Jopa järjestäytyneillä pakolaisleireillä kuukautisiin liittyvät sosiaaliset stigmat johtavat esimerkiksi siihen, että kuukautissuojia pestään vesipisteillä öisin, jolloin naiset joutuvat alttiiksi väkivallalle.

Tieto kuukautishygieniasta on kustannustehokas tapa lisätä tyttöjen hyvinvointia, koulunkäyntiastetta ja naisten perhesuunnittelua, työllisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista.

Suomi on globaalisti tunnettu sekä koulutuksen että lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolustaja. Suomen kaltaisten maiden sitoutuminen on arvokasta, sillä liikkeellä on yhä enemmän sellaisia tahoja, jotka yrittävät rajata tyttöjen ja poikien oikeutta tietoon ja omaan kehoonsa. Suomi ei saa heittäytyä tuppisuuksi seuraavalla hallituskaudella.

Merja Färm

humanitaarisen vaikuttamistyön asiantuntija

Kirkon Ulkomaanapu

