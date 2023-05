Orpon on aika osoittaa ilmastojohtajuutta

Petteri Orpon hallituksen ohjelma voi näyttää, miten talous- ja rahoituspolitiikan työkalut valjastetaan johdonmukaisesti ilmasto- ja luontotavoitteiden avuksi.

Vuonna 2019 Petteri Orpo (kok) teki historiaa. Hänen aloitteestaan perustettiin kansainvälinen valtiovarainministereiden ilmastokoalitio, joka kattaa nykyään jo 80 jäsenmaata ja 66 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Pienen maan isosta ideasta tuli totta.

Nyt teoriaa on vietävä käytäntöön. Orpon hallituksen ohjelma voi näyttää, miten talous- ja rahoituspolitiikan työkalut valjastetaan johdonmukaisesti ilmasto- ja luontotavoitteiden avuksi. Saastuttaja ohjataan maksamaan, haitalliset tuet siivotaan ja haitalliset kannusteet poistetaan. Hiilelle saadaan hinta myös metsissä ja maankäyttösektorilla.

Suomi on monella mittarilla maa, johon luotetaan. Se, yhdessä vahvan ilmastotavoitteemme kanssa, on tehnyt Suomesta kiinnostavan investointikohteen.

Nyt tavoitteista ei saa tulla tyhjiä kuoria ilman toteutusta.

Tutkijoiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen viesti on poikkeuksellisen selvä: Suomi hyötyy paikastaan kestävyysmurroksen kärjessä. Tämä paikka on myös ansaittava. Johtajuus edellyttää kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä. Päätös viimeisten luonnonmetsien kiireellisestä suojelusta, luonnonsuojelurahoituksen moninkertaistaminen ja hiilinielujen korjaaminen vaativat välittömiä toimia ja vankkaa johtajuutta. Onneksi tutkijat ovat esittäneet runsaasti ratkaisuja, joista valita. Vihreää siirtymää on ohjattava niin, että investoinnit rakentavat aidosti kestävää Suomea ja kansalaiset pysyvät muutoksessa mukana.

Toivomme tulevalle hallitukselle selkärankaa rakentaa aidosti luontokestävää Suomea, joka tuottaa hyvinvointia täällä kotona ja maailmalla.

Touko Sipiläinen

maajohtaja, Greenpeace

Tapani Veistola

toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi

