Luonnon tilan kohentaminen tuo työtä, turvaa edellytykset metsien käyttöön ja parantaa matkailualan mahdollisuuksia.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Silti Suomi kuuluu EU:ssa niihin maihin, jotka ovat hangoitelleet vastaan luontokadon pysäyttämisen kannalta tärkeän ennallistamisasetuksen valmisteluprosessissa.

Suomi on vastustanut asetusta ennallistamisesta syntyvien kustannusten ja metsäteollisuudelle aiheutuvien uusien vaatimusten takia. Päättäjien on kuitenkin otettava huomioon ennallistamisesta koituvat hyödyt.

Ennallistamisessa ihminen pyrkii palauttamaan heikentämäänsä luontoa lähemmäs luonnon alkuperäistä tilaa. Metsissä esimerkiksi puustosta tehdään entistä monipuolisempaa.

Suurin osa Suomen metsistä on käsitelty siten, että niissä kasvaa yhtä tai kahta puulajia ja puut ovat keskenään samankokoisia. Se altistaa metsät muun muassa hyönteisten aiheuttamille tuhoille. Vaikka lajistoltaan yksipuolisten metsien heikko vastustuskyky on tunnistettu metsäalallakin, tietoa ei ole hyödynnetty käytännössä.

Metsien ennallistaminen – ja siten metsäluonnon monimuotoisuuden lisääminen – kasvattaisi metsien vastustuskykyä ilmastonmuutoksen takia lisääntyviä tuholaisia ja sään ääri-ilmiöitä vastaan. Lisäksi se takaisi puuntuotannon ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Ennallistamisasetusta on vastustettu myös kustannussyistä. EU-komission vaikutusarvion mukaan ennallistamisen kustannukset Suomessa olisivat noin 900 miljoonaa euroa vuodessa. On hyvä muistaa, että Suomessa on jo rahoitettu ennallistamista Helmi-, Sotka- ja Nousu-ohjelmissa, vesiensuojelun tehostamisohjelmassa sekä maa- ja metsätalouden ympäristötuissa. Merkittävä osa komission arvioon sisältyvistä ennallistamisen kustannuksista on siis jo ollut valtion budjetissa.

Asetuksen tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä ennallistamistoimenpiteitä olisi tehty 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueista. Ennallistamisasetus antaa kuitenkin jäsenmaille vapauksia toimenpiteiden toteutuksessa. Suomi päättää itse, millä keinoilla Itämeren tilaa parannetaan tai miten metsälajiston uhanalaistumiskehitys pysäytetään.

” Luontokadon pysäyttäminen vaatii ennallistamista.

Kustannuksista puhuttaessa unohdetaan usein taloudelliset hyödyt. Esimerkiksi patojen purkamiseen ja kosteikkorakentamiseen tarvitaan suunnittelijoita ja kaivinkoneyrittäjiä, joille ennallistaminen tuo työtä. Luonnon tilan kohentaminen parantaa myös matkailualan ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Suomen luontopaneelin vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan patojen purkaminen elvyttää poikkeuksellisen tehokkaasti sekä luontoa että taloutta. Myös kosteikkojen ja soiden ennallistaminen kuuluu samaan kahdella tavalla vaikuttavien toimien kärkiryhmään.

Yhdysvalloissa, jossa jokivesiä on ennallistettu purkamalla niistä jo tuhansia vaellusesteitä, on havaittu ennallistamisen tuovan työtä ja hyödyttävän taloutta. Esimerkiksi Oregonin yliopiston selvityksen mukaan miljoonan dollarin investointi valuma-alueella tehtäviin vesistöjen ennallistamistoimiin tuotti keskimäärin 2,5 miljoonan dollarin taloudelliset hyödyt, ja 80 prosenttia kuhunkin ennallistamisprojektiin suunnatuista varoista jäi hankealueelle.

Jos luontokatoa ei pysäytetä, siitä aiheutuvat kustannukset uhkaavat nousta moninkertaisiksi. Maailman talousfoorumi on arvioinut, että yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on suoraan riippuvaista luonnosta ja sen tarjoamista palveluista – kuten puhtaasta vedestä, tuottavasta maatalousmaasta, kasvien pölytyksestä sekä luonnonvaroista. Luontokadon pysäyttäminen ei onnistu ilman ennallistamista.

Elinvoimainen luonto ja hyvälaatuiset vesistöt ovat Suomen ja suomalaisten etu. WWF:n maaliskuussa teettämässä kyselyssä 54 prosenttia vastanneista halusi Suomen tukevan ennallistamisasetusta. Myös Suomen ja suomalaisten europarlamentaarikkojen pitäisi nyt osoittaa, että maamme on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen.

Liisa Rohweder on WWF Suomen pääsihteeri.

