Viikon puheenaiheet

1) Kunniatohtori

Väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd) vihittiin keskiviikkona New York Universityn kunniatohtoriksi yhdessä kolmen muun ansioituneen kanssa. New York Yankeesin stadionilla 30 000 kuulijalle pitämässään puheessa Marin sanoi, että maailmassa on käynnissä arvojen taistelu, jossa jokaisen on valittava puolensa. Ainakin puheen somekommentoijat noudattivat annettua ohjetta.

2) Tuhotulva

Pohjois-Italia on kärsinyt rajusti rankkasateiden aiheuttamista tulvista ja maanvyörymistä, jotka ovat vaatineet ainakin 14 kuolonuhria. Tuhojen laajuus Emilia-Romagnan alueella on ollut huomattava, ja kymmenettuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Kyseessä ovat pahimmat tulvat Italiassa sataan vuoteen. Myrskyt seurasivat Italian pahinta kuivuutta seitsemään vuosikymmeneen. Tätäkin on ilmastonmuutos.

3) Huono olo

Lännessä on arvailtu Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan kuntoa sen jälkeen, kun tämä poistui pikaisesti Moskovan voitonpäivän juhlista. Minskin hallitsija on pysytellyt poissa julkisuudesta, eikä spekulaatioita terveydestä hillinnyt nopea näyttäytyminen valtion televisiossa. Varsinaista valtatyhjiötä Valko-Venäjällä tuskin pääsisi syntymään, vaikka Lukašenka siirtyisi syrjään. Tyhjiön täyttämisestä huolehtii Kreml.