Onko Helsingillä kykyä elävöittää keskusta?

Ydinkeskustan elävöittämisestä on muodostunut vilkas keskustelu. Yhteenvetona voisi todeta, että elävöittämisen keinoista on kovasti mielipiteitä, mutta kokonaissuunnitelma tuntuu puuttuvan.

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen kiteytti perusongelman (HS Mielipide 8.5.): nyt näyttää siltä, että päättäjät eivät osaa kuunnella yritysten tarpeita, ja kokonaiskuva on hukassa.

Kaupunkisuunnittelussa on tehty kaksi perusvirhettä: sallittiin kauppakeskusten rakentaminen ja torpattiin keskustatunneli.

Keskustan näivettäminen alkoi, kun keskustan tuntumaan rakennettiin useita jättimäisiä kauppakeskuksia. Siksi kaupungin keskeisenä tehtävänä on nyt entistä paremmin pitää huolta ydinkeskustan yritysten toimintaedellytyksistä. Yritykset ovat elinvoiman keskeinen edellytys.

Keskustatunneli olisi ratkaisu liikenneongelmiin. Helsingin suunnitelma yhdistää satamien raskas liikenne keskustan alittavaan liikenteeseen – ja sen tuoma mahdollisuus kävelykeskustalle – oli vielä muutama vuosi sitten keskustatunnelin projektijohtajan mukaan ainutlaatuinen. Tässä valossa poliitikkojen ylimieliset lausunnot liikenneongelmia kohtaan korostuvat. Ilman tunnelia ei voi kehittää eri liikennemuotoja tasapuolisesti.

Kokonaiskuvan puuttuessa nostetaan esille kaikenlaista, esimerkiksi puistojen merkitystä keskustan vetovoimalle tai Espan alueen ”kaventamiskokeilua”. Eteläisessä Helsingissä on poikkeuksellisen paljon isoja ja pieniä puistoja, ja Pohjoisesplanadilla on poikkeuksellisen leveät jalkakäytävät, vieläpä molemmin puolin katua. Miksi kaistoja on poistettu käytöstä nyt, kun keskustan sisääntuloväylät ovat pitkälti rakennustyömaita?

Eteläinen Helsinki on Helsingin ainoa kansainvälisesti vetovoimainen ja tasokas alue. Jos keskusta näivettyy, ei ole juuri mitään jäljellä. Ydinkeskustan näivettymiskehitys on pitkäaikaisen kehityksen tulos, johon maankäytön ja liikenteen suunnittelulla on ollut merkittävä vaikutus.

Jan Leskinen

Ullanlinna, Helsinki

