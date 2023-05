On vaikea kouluttautua puolustamaan maataan, kun mieskehoille suunnitellut varusteet aiheuttavat ylimääräisiä rasitusvammoja, hiertymiä, tulehduksia ja muita terveysongelmia.

Koripallopelaaja Lauri Markkasen varusmiespalvelukseen astuminen herätti laajaa mediahuomiota. Syystä. Miten sotilas voisi kouluttautua, jos hänen varusteensa olisivat niin väärän kokoiset, ettei uhkana olisi vain varusteiden epäkäytännöllisyys vaan täysi käyttökelvottomuus? Varustus kytkeytyy joukon suorituskykyyn: sotilas tarvitsee riittävän sopivat varusteet saadakseen keskittyä koulutukseensa.

Puolustusvoimien salamannopea reagointi kertoa järjestelmän joustavuudesta ja tarvittaessa kyvystä teettää yksittäisille sotilaille mittatilatut varusteet pistää pohtimaan, milloin otsikkotilaa saavat ne tuhannet naiset, jotka ovat vuosien ajan suorittaneet asepalveluksen epätarkoituksenmukaisesti mitoitetuilla varusteilla.

Naissotilaan näkökulmasta Puolustusvoimien varusteissa on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin sopivan kokoisia varusteita ei riitä. Kun hain inttiin, moni kotiutunut naissotilas antoi saman vinkin: jos saat pyykinvaihdossa sopivat varusteet, älä koskaan luovu niistä. Armeija marssii jaloillaan. Jos jalkani on kokoa 37, eivät koon 45 kumisaappaat sovellu, vaikka kuinka niitä perusteltaisiin riittävällä sukkavaralla. Liian suuret kengät aiheuttavat ylimääräistä rasitusta, joka voi pitkittyessään johtaa tuki- ja liikuntaelinten vammoihin ja rasitusmurtumiin. Nämä vaivat ovat yksi yleisimmistä syistä, miksi naiset keskeyttävät armeijan.

Pienten kokojen puute muodostaa ongelman etenkin naisille, sillä naiskehon lihasmassa ja luusto ovat keskivertomiestä kevytrakenteisemmat. Lisäksi tarpeellisia välikokoja ei tuoteta.

Toinen ongelma koskee Puolustusvoimien tuotesuunnittelua, joka on jämähtänyt olettamaan mieskehosta. Haalarit, joiden vetoketjut on suunniteltu miesten nopeille vessatauoille, luovat naisille toisenlaisen todellisuuden. Naisen tulee riisua maastossa kaiken taisteluvälinemateriaalinsa lisäksi jokainen kerrastonsa, jotta hän pääsee hoitamaan tarpeensa. Harjoitusten tiukan aikataulun vuoksi naiset välttelevät vessakäyntejä, mikä johtaa nesteytysongelmiin ja yksilön toimintakyvyn alentumiseen, pahimmillaan tulehduksiin. Taisteluliivin soveltuvuus naiskehon anatomialle on sivuutettu, vaikka jokainen ymmärtää, etteivät ylimääräiset hiertymät tai kivut tehosta yhdenkään sotilaan taistelukykyä. Tänä päivänä ainut naisille suunniteltu varuste on kauttaaltaan läpikuultava uimapuku.

Maanpuolustuksen hinta on sidottu sukupuoleen. Elettäessä rauhan aikaa mietin, millä oikeudella se hinta saa organisaatioon sopeutumisen nimissä uhata nuoren ihmisen terveyttä. Jos asepalveluksen suorittavien naisten määrää halutaan kasvattaa, pitää perusasiat saada kuntoon. On vaikea kouluttautua puolustamaan maataan, jos makaa punkassa niveltulehdusten takia. Intissä kehittyneet rasitusvammat eivät myöskään paranna suomalaisen reservin suorituskykyä.

Onerva Aalto

alikersantti, Santahamina, Helsinki

