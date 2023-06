Valtion yksi tärkeimmistä tehtävistä on taata kaikille kansalaisille työtä.

Helsingin Sanomissa on kirjoitettu syrjinnästä työelämässä ja siitä, miten vaikeaa on saada työtä. Jos hakee työpaikkaa Suomessa, täytyy aina olla täysin työkykyinen. Pienikin aukko cv:ssä – esimerkiksi pitkän sairausloman takia – saattaa johtaa siihen, että toinen hakija saa työpaikan. Mitään välimuotoa asiaan ei tunnu olevan: joko on täysin työkykyinen tai täysin työkyvytön.

Valtion yksi tärkeimmistä tehtävistä on taata kaikille kansalaisille työtä Suomessa, myös niille, joilla on eri syiden vuoksi aukkoja työhistoriassa.

Mika Lille

Helsinki

