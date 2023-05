Aleksis Kiven kadun kirppis on paisunut liian suureksi

Puistokirppis on laajentunut jo vieressä kulkevalle jalkakäytävälle ja pyörätielle, mikä aiheuttaa vaaraa liikenteelle.

Aleksis Kiven kadun kirpputori sunnuntaisin on hieno idea. Ongelmaksi on muodostunut kuitenkin se, että tapahtuma on viime vuosina kasvanut liian isoksi ja selvästi ammattimaisempaan muotoon. Paikalle tullaan jo heti aamukuuden jälkeen, jotta voidaan valita itselle mieleinen myyntipaikka.

Kirppiksellä ei enää myydä vain sellaista tavaraa, jota voi kuljettaa julkisessa liikenteessä ja joka mahtuu muutamaan Ikea-kassiin. Puistossa myydään ammattimaisesti myös uutta ja käyttämätöntä tavaraa, jopa kalusteita. Tämä luonnollisesti vaatii, että tavarat tuodaan puistoon autolla.

Tämän takia ajoneuvoliikenne puistossa on lisääntynyt. Nurmikko on paikoin jo vaurioitunut. Puistokirppis on laajentunut jo vieressä kulkevalle jalkakäytävälle ja pyörätielle. Vilteillä ja muilla myyntitarvikkeilla tukitaan niin jalankulku- kuin pyöräväyliä. Tämä aiheuttaa vaaraa niin jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin kirppismyyjillekin.

Tapahtuma on niin tunnettu, että paikalle tullaan hieman kauempaa ja autoilla. Alueella on niukasti pysäköintipaikkoja, joten monet pysäköivät autonsa Aleksis Kiven kadulla kulkevalle puistokäytävälle ja jopa pyörätielle.

Tämä tapahtuma tarvitsee ehdottomasti kaupungin johdon tarkastelun. Tapahtuman lieveilmiöt ovat vaaraksi niin puiston kasvillisuudelle, liikenneturvallisuudelle kuin yleiselle viihtyvyydellekin. Joka sunnuntai puistoon jätetään myymättä jääneitä tavaroita, joita puistotyöntekijät siivoavat. Tapahtumaa pitäisi ehdottomasti rajoittaa, ja tapahtumalla pitäisi olla vastuuhenkilö.

Patrick Wikblad

Helsinki

