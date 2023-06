Kohtuulliset vuokrat auttavat nuoria säästämään omaan asuntoon ja pääsemään itsenäisen elämän alkuun.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa (5.5.) nuorten mahdollisuuksien oman ensiasunnon hankkimiseen pienentyneen selvästi viime vuosina.

Nuorille sopivaksi ajateltuja yksiöitä rakennetaan valtavasti, mutta siitä huolimatta omistusyksiöiden hinnat tai vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat eivät ole laskeneet. Omistusasumisen vaikeutuessa valtion tukemaa asunnontuotantoa tulee vahvistaa, jotta nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet löytää kohtuuhintaista asumista koko maassa taustoista riippumatta.

Selvitysten mukaan nuorten enemmistö haluaa asua omistusasunnossa, mutta yhä useampi nuori joutuu siirtämään omistusasunnon hankkimista aiempaa myöhäisemmälle iälle. Nuorille suunnatut kodit ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat kohtuuhintaista asumista nuorille ja voivat auttaa nuorta säästämään omistusasuntoa varten.

Työ- ja opiskelupaikat vetävät Suomessa asuvia kaupunkeihin, joissa asumisen kulut ovat korkeat. Riittävä kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta työntekijäpulasta kärsivissä kaupungeissa on tärkeää, jotta nuoret voivat muuttaa töiden perässä alueille, joissa kohtuuhintaisen asumisen löytäminen on muuten hyvin vaikeaa.

Valtion tukemalla asuntotuotannolla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli, mutta valtion tuki vuokra-asuntotuotannolle ei ole viime vuosina ollut riittävää. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin huhtikuussa (HS 24.4.), että Jätkäsaaressa kokonaisen korttelin rakennusurakka on seisauksissa, koska Asuntosäätiö ei ole saanut rakentamiselle Ara-rahoitusta. Kustannusten nousun myötä NAL Asunnot oy jakaa saman tilanteen. Hankkeita on vaikea saada liikkeelle. Ara-rahoitteista asuntotuotantoa kannattaa käynnistää erityisesti tilanteessa, jossa rakentaminen uhkaa muuten hidastua. Lisäpanostuksia rahoitukseen tarvitaan pikimmiten ja valtion tukemaa asuntotuotantoa on jatkettava ja kehitettävä yli vaalikausien.

Ara-asunnoista löytyy koti monelle nuorelle, joille muunlaisen asunnon hankkiminen on mahdotonta tai hyvin haastavaa. Siksi on tärkeää, että Ara-tuettuun nuorisoasumiseen panostetaan. Lisäksi kuntien ja valtion välisissä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksissa (Mal) tulee varmistaa riittävät tuotantotavoitteet nuorille suunnattujen asuntojen osalta.

Nuorille suunnatut asunnot tarjoavat monille mahdollisuuden ottaa ensimmäiset askeleet itsenäisen asumisen polullaan. On tärkeää, että kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen mahdollisuuksia vahvistetaan, jotta jokainen voi tavoitella haluamansa kaltaista asumista. Yhteiskunnallisen rahoituksen kasvattaminen tukee myös yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä koko Suomessa.

Katri Nokela

toiminnanjohtaja

Hilma Sormunen

vaikuttamisen asiantuntija

Nuorisoasuntoliitto NAL ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.