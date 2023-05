Venäjän yltyviin kostotoimiin on varauduttava

Maaseudun Tulevaisuus varoittaa, että Venäjän käytös naapurimaitaan kohtaan on yhä arvaamattomampaa.

”Toistaiseksi presidentti Vladimir Putinin väkivaltakoneisto on onnistunut estämään laajamittaisen kotimaisen kritiikin, mutta Kremlin hallinnon julkisivuun alkaa muodostua yhä näkyvämpiä säröjä.”

”Tällä hetkellä Putin on tilanteessa, jossa hänen hyökkäyksensä on hyytynyt ja hallinta jo vuonna 2014 haltuun otettuihin alueisiin on vaarassa. Ukraina pystyy muun muassa iskemään Krimille lännen aseavun turvin tavalla, joka estää venäläisten itsevarman oleilun ja matkailun niemimaalla.”

”Vaikka lännen talouspakotteiden tehoa on usein kritisoitu, niillä on varmasti vaikutusta Venäjän iskukyvyn heikentämisessä. Mitä pidempään Venäjä jatkaa sotatoimiaan, sitä enemmän se heikentää omaa talouttaan ja kansainvälistä vaikutusvaltaansa.”

”Venäjän johdolla on yhä vaikeampaa löytää ulospääsyä kriisistä. Jäljellä on vain huonoja vaihtoehtoja, joista pahin olisi sodan laajentaminen avoimeksi konfliktiksi lännen kanssa. Kremlissä kuitenkin tiedetään, että Venäjän armeija ei enää pysty uhkaamaan länttä.”

”Sen sijaan kostotoimet ja naapureiden häirintä lisääntyvät varmasti. Suomen lähetystön varojen jäädyttäminen on esimerkki tästä. Kyberhyökkäykset, Venäjällä vielä vierailevien Suomen kansalaisten häirintä ja pakolaistulvalla uhkailu ovat mahdollisia seuraavia askeleita.”

”Kanssakäyminen Venäjän kanssa vähenee edelleen ja erityisesti Venäjältä vielä tuontia harjoittavien yritysten on kiireesti etsittävä uusia tavarantoimittajia. On jopa ilmeistä, että raja käytännössä sulkeutuu.”

Ilta-Sanomat toteaa, että Ukraina on saamassa länsimailta pitkään pyytämiään F-16-hävittäjiä.

”Länsiyhteisö on ilmeisesti tullut analyysissaan siihen tulokseen, että Venäjän uhkailemat vastatoimet hävittäjätoimituksista – ydinaseiden käyttö mukaan luettuna – ovat tyhjää retoriikkaa. Valtavia sotilaallisia tappioita kärsinyt Vladimir Putin ei kykene kiihdyttämään hyökkäyssotaansa pahemmaksi kuin se jo nyt on.”

”Suojautuakseen Venäjän iskuilta ja vapauttaakseen alueensa miehityksestä Ukraina tarvitsee jatkuvasti hyvin laajaa aseapua – ennen muuta ilmapuolustusjärjestelmiä ja niiden ampumatarvikkeita, panssarikalustoa sekä tykistöaseita ja -ammuksia.”

”Euroopalla alkaa jo olla kiire tehostaa oman puolustusteollisuutensa tuotantoa, jotta tukea Ukrainalle voidaan vielä huomattavasti lisätä. Se on kallista. Vielä paljon kalliimpaa kuitenkin olisi, jos Venäjän annettaisiin voittaa raakalaismainen hyökkäyssotansa.”