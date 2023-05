Sovittelijana toivon, että sovittelun vastustajat tutustuisivat myös siihen hyvään, jota sovittelun kautta saadaan aikaan.

Lähisuhdeväkivallan sovittelua vastustavat tuovat vahvasti esiin vaatimustaan, etteivät ketkään lähisuhdeväkivaltaa kohdanneet tai siihen syyllistyneet saisi mahdollisuutta pysähtyä miettimään tapahtunutta ja pyrkimään muutokseen. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei tule vähätellä, mutta sovittelun mahdollisuuden poistaminen ei ole oikea ratkaisu.

Useita vuosia lähisuhdeväkivaltaa sovitelleena näen, että kohtaamieni ihmisten elämässä sovittelu on merkittävä pysähtymisen hetki. Me sovittelijat saamme luottamuksellisesti kuulla, mitä ihmisten elämässä on tapahtunut ennen kuin se eskaloituu väkivallaksi.

Syyllisyys on yksiselitteistä hyvin harvoin. Mietin niitä miehiä, jotka ovat kärsineet vuosia henkisestä ja jopa fyysisestä väkivallasta, johon ovat lopulta reagoineet. Mahtaisivatko he edes käräjillä kertoa kokemastaan, tuskinpa. Sovittelijoille ihmiset kertovat elämästään, koska me kuuntelemme ja autamme heitä palveluihin, joista he saavat ongelmiinsa apua.

Tyypillinen sovittelusopimus ei ole anteeksipyyntö tai lupaus pidättäytyä väkivallasta, kuten Kristiina Stenman ja Rainer Hiltunen (HS Mielipide 22.5.) kirjoittivat. Tyypilliseen sopimukseen kirjataan osapuolten yhdessä pohtimat käyttäytymissäännöt ja usein myös se palvelu, josta he saavat elämäänsä jatkotukea.

Yhä useammin sopimukseen kirjataan myös seuranta-aika. Syyttäjä tekee lopulta päätöksen, riittääkö sopimus.

Sovittelijana toivon, että sovittelun vastustajat tutustuisivat myös siihen hyvään, jota sovittelun kautta saadaan aikaan. En ole sovitteluvuosieni aikana kohdannut yhtään väkivallan toistajaa, mutta kymmeniä pariskuntia, sisaruksia sekä vanhempia ja heidän aikuisia lapsiaan, joille on tapahtunut pysähdyttävä konflikti.

Sovittelen, koska näen, mitä ihmisten välillä sovittelussa tapahtuu. Se pariskunta, joka ei kymmeneen vuoteen ole puhunut mieltään raastavista asioista, häpeästä, kaipuusta ja kivusta, kykenee sovittelussa avautumaan ja haluaa itselleen apua, ansaitsee tuon mahdollisuuden.

Kaikki lääkkeetkään eivät vaikuta sataprosenttisesti, silti moni saa niillä avun.

Merja Svensk

rikos- ja riitasovittelija

Helsinki

