Parasta hyvinvointia työikäiselle on työkyky

Työpaikalla pitää ymmärtää, mitä työkyky tarkoittaa ja mitä sen menettäminen merkitsee.

Keskustelua ovat viime aikoina herättäneet työvoimapula, työttömien määrä ja työterveyshuollon eriarvoistavuus. Keskustelussa ei ole kuitenkaan huomioitu työturvallisuuslain tarkennuksia ja niiden voimaantuloa jo 1. kesäkuuta. Lakimuutoksella pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja jatkamaan työkykyistä työuraa.

Muutoksilla tarkennetaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita. Työnantajan tulee huomioida työntekijän henkilökohtaiset edellytykset ja niiden vaatimat yksilölliset työsuojelutoimenpiteet. Ikääntymiseen liittyvät riskit tulee tunnistaa. Työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät on huomioitava, ja lain piiriin tulevat äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät.

Tarkennusta on tarvittu. Oleellista on, että työnantajalla on velvoite tarkkailla jatkuvasti työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Työn vaarojen arvioinnissa tulee huomioida myös ikä, sekä nuori että ikääntyvä. Työntekijöiden opetusta ja ohjausta koskevat säädökset tarkentuvat. Samoin työyhteisön sosiaalinen toimivuus tulee huomioida.

” Työterveyshuollon tavoite on terve ja työkykyinen henkilö.

Työturvallisuuslain tarkennukset ja velvoitteet vaativat kunkin työntekijän työn ja työolosuhteiden ymmärryksen lisäksi myös työntekijän henkilökohtaisten työkykyyn vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisen – siis hyvin toimivan työterveyshuollon, jolla on kiinteä yhteistyö työsuojelun, luottamusmiesten, työnjohdon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa, keskeiset mainitakseni.

Työpaikalla pitää ymmärtää, mitä työkyky tarkoittaa, mitä sen menettäminen merkitsee niin työnantajalle kuin työntekijällekin, koko yhteiskunnalle.

Perusterveydenhuollon puutteet ovat käynnistäneet eriarvoistamiskeskustelut. Työterveyshuolto toteuttaa lakisääteisiä velvoitteita työikäiselle väestölle ja tarvitsee resurssinsa. Sen tavoite on terve ja työkykyinen henkilö. Tarvitaan yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa ja joustavaa palvelujärjestelmää.

Työhyvinvointi vaatii johtamista. Sen vaikuttavuusalueita ovat myös rekrytointi, urakehitys, työn keskeytyminen ja lomautus. Parasta hyvinvointia työikäiselle on työkyky.

Pirkko Vihko

professori, työterveyshuollon erikoislääkäri

Nokia oyj:n entinen johtava työterveyslääkäri

