Iltalehti käsittelee hallitusneuvotteluissa esiin noussutta teemaa, kännyköiden ja digilaitteiden käytön rajoittamista kouluissa.

”Suomessa älylaitteiden tuomista kouluun ei voi nykylain mukaan kieltää eikä laitteita saa kerätä oppilailta pois, elleivät ne aiheuta tunneilla häiriötä. – – On erikoista ja kuvaavaakin, että entinen koulutuksen kärkimaa Suomi ei pysty enää 2020-luvulla huolehtimaan siitä, että koulujen oppimisympäristö on rauhallinen ja tukee oppilaiden keskittymistä. Lainsäädäntö ja koulujen järjestyssääntöihin liittyvät käytännöt ovat niin sekavia, että arkijärki näyttää monissa kouluissa hämärtyneen.”

”Puhelimet ja älylaitteet ovat rapauttaneet lasten ja nuorten pitkäjänteisyyttä. Se näkyy esimerkiksi lukemiseen tarvittavan keskittymiskyvyn heikentymisenä. Samat keskittymisvaikeuksiin liittyvät ongelmat koskevat myös monia aikuisia, koska älylaitteiden sovellukset pyrkivät maksimoimaan huomion ja ajan, jonka ihminen niiden parissa viettää.”

”Aikuisten tehtävänä on kuitenkin huolehtia siitä, että lasten keskittymiskyky ei rapaudu. Tätä älylaitteiden rajoittamiseen liittyvää kasvatustyötä pitää tehdä niin kodeissa kuin kouluissa. Se ei tarkoita totaalista laitekieltoa, vaan älylaitteiden käytön järkevää rajoittamista.”

”Taistelu kännykkäriippuvuutta ja keskittymiskyvyn rapautumista vastaan on kuitenkin lopullisesti hävitty, jos yhteiskunta on sitä mieltä, että kännykkä on sellainen osa ihmisoikeuksia, ettei lapsi tai nuori voi koulussa olla erotettavissa laitteestaan edes 45 minuutiksi.”

Keskisuomalainen kirjoittaa, että koko koulupäivän ajan kestävä kännykkäkielto tuntuu perin ehdottomalta vaatimukselta.

”Oppituntien aikainen kännykkäkielto sen sijaan voisi merkittävästi parantaa sekä koululaisten mielenterveyttä että oppimistuloksia.”

”Älypuhelinten kielteisistä vaikutuksista oppimiseen ja aivoterveyteen löytyy jo runsaasti tutkittua tietoa. On pystytty kiistattomasti todistamaan, että aivot eivät enää pysty poimimaan tietoa samanaikaisesti monesta eri lähteestä.”

”Kännyköiden käytön rajoittaminen ja jopa kieltäminen ainakin oppituntien aikana olisi järkevää. Maalaisjärjelläkin ymmärtää oppimisen tehostuvan, kun opetettavaan asiaan keskittyy häiriöttä.”

”Moni lapsi saa nykyisin mallin kännykän alituiseen räpeltämiseen jo kodistaan, sillä useimmilla aikuisillakin olisi petrattavaa älypuhelimensa käytössä. Tarpeen olisivatkin maanlaajuiset talkoot aivorauhan edistämiseksi. Älypuhelin on hyvä keksintö mutta huono kaveri oppitunnille.”