Esplanadien ajokaistakokeilun vaikutuksia ei tulisi arvioida liian lyhytnäköisesti.

Helsingin Sanomat kirjoitti (21.5.) Esplanadien kokeilun kiristävän paikallisten autoilijoiden hermoja. Vaikka autoilijoiden kokema ruuhkautuminen sekä matka-aikojen pidentymisen aiheuttama ahdinko ovat todellisia, kokeilun vaikutuksia ei tulisi arvioida liian lyhytnäköisesti.

Liikennejärjestelmien suunnittelussa tunnetaan aiempaa paremmin johdetun kysynnän periaate. Tämän yleisesti hyväksytyn teorian perusidea on, että kaistojen lisääminen tuottaa lisää ajoneuvoliikennettä kapasiteetin kasvaessa. Koska katutila on rajallinen resurssi kantakaupungissa, lisäkaistat johtaisivat yhä pahempaan ruuhkautumiseen ja kaupunkitilan miellyttävyyden heikkenemiseen. Ajokaistojen vähentämisen tavoitteena on sujuvoittaa muun liikkumisen ohella ajoneuvoliikennettä ja lisätä elämää kaduilla, sillä ruuhka mukauttaa liikkumiskäyttäytymistä vähentäen tarpeettoman autoilun määrää.

” Jos kaistalla on tilaa liikkua nopeasti, sinne kyllä ilmestyy autoilijoita.

HS:n jutun mukaan jotkut autolla liikkuvat asukkaat ovat kokeilun aiheuttamien ruuhkien vuoksi jo luopuneet keskustan läpi ajamisesta, mikä on osa kokeilun toivottua lopputulosta ja todistaa johdetun kysynnän teorian toimivaksi.

Autoilun ulkoistaminen kehäteille ei kuitenkaan ole kestävää. Kaupunkiliikenteen reilun kestävyyssiirtymän onnistuminen vaatiikin määrätietoista autoilulle vaihtoehtoisten kulkutapojen edellytysten parantamista.

Saavutettavuus on tärkeää kaikkien keskustassa asuvien ja liikkuvien kannalta, joten autoilun tulee edelleen olla sitä välttämättömästi tarvitseville mahdollista. Ruuhkien täydellisestä katoamisesta on kuitenkin turha haaveilla Helsingin keskustassa: jos kaistalla on tilaa liikkua nopeasti, johdetun kysynnän nojalla sinne kyllä ilmestyy autoilijoita. Odotan mielenkiinnolla lopullisia tuloksia Esplanadien kokeilusta, kun keskustassa liikkuvat ovat sopeutuneet uusiin liikennejärjestelyihin.

Felix Hallikainen

väitöskirjatutkija, maantiede

Turun yliopisto

