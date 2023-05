Eikö Baanaa olisi voinut pitää avoinna, kunnes valitukset on käsitelty?

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on viisaudessaan päättänyt suojella betonia, ja pyöräbaanan alikulkusillan korjaus on valituksen takia pantu jäihin ties kuinka pitkäksi aikaa (HS 19.5.). Baana on kuitenkin jo suljettu aidoilla. Työmaalla ei tapahdu mitään. Eikö sitä olisi voinut pitää avoinna, kunnes valitukset on käsitelty?

Vinkki myös tulevaisuuteen: Kiertotie Mannerheimintien yli on täyttä kaaosta. Pyöräilijät ja jalankulkijat pitää jotenkin pitää erillään. Nykytilanne johtaa vain suukopuun ja kolareihin.

Tuntuu, että niiltä piireiltä, jotka isoissa kylteissä kehuvat tekevänsä maailman toimivinta kaupunkia, on järjen käyttö unohtunut. Tunnettu esimerkki on tähän saakka kaikille käyttäjäryhmille kohtuullisesti toimineiden Kauppatorin ympäristön ja Esplanadien liikennejärjestelyiden saattaminen kaaokseen elävöittämiskokeilun nimissä.

Ilkka Roitto

Helsinki

