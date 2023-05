Turun Sanomat kirjoittaa, että sähkömarkkinoiden vuoristoradalla on kuljettu viime aikoina tunnelmasta toiseen.

”Kun vielä puoli vuotta sitten kärvisteltiin korkeiden sähkönhintojen kanssa ja hallitus valmisteli sähkötukia kansalaisille, on sähköstä nyt ylitarjontaa.”

”Pörssisähkön hinta lähti laskuun tammikuussa ja on kaukana huippuluvuistaan. Hinta on pudonnut tässä kuussa paikoin jopa negatiiviseksi.”

”Keväällä sähköä ei kulu lämmittämiseen, joten kysyntä on laskenut. Tuotantoa on runsaasti. Olkiluodon kolmas reaktori aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa. Tuulivoimaa on rakennettu lisää, ja keväällä on riittänyt tuulisia säitä. Tulvakausi on vauhdittanut vesivoiman tuotantoa.”

”Sähkön ylituotanto jäänee väliaikaiseksi, sillä fossiilivapaata sähköä tarvitaan entistä enemmän vihreässä siirtymässä, esimerkiksi autoilun sähköistymisessä ja vetytaloudessa.”

”Sähkön hinnan suuriin vaihteluihin on syytä varautua jatkossakin. Kun sähkön tarve kasvaa, tarjolle tulee kalliimpia tuotantomuotoja sähköpörssin tuntikaupassa, mikä aiheuttaa hintapiikkejä. Sääolosuhteilla puolestaan on ratkaiseva vaikutus tuulivoiman tuotantomääriin ja sähkön hintaan.”

”Kuluttajan kannalta on tärkeää, noudattavatko sähköyhtiöt kohtuullista hinnoittelua.”

”Sähkölaskun maksajasta näyttää siltä, että kuluttajahinnat joustavat ylöspäin nopeammin kuin alaspäin. Kuluttajan kannattaa seurata sähkömarkkinoiden kehitystä ja tarvittaessa kilpailuttaa sähkönsä, mutta aivan yksinkertaista se ei ilman kristallipalloa ole.”

Maaseudun Tulevaisuus toteaa, että niin ruoka- kuin sähkömarkkinatkin ovat joutuneet melkoiseen myllerrykseen.

”Aikaisemmin oli totuttu, että molempien tuotanto oli suhteellisen vakaata ja niiden osuus kuluttajien menoista laski pitkään tasaisesti. Sähkön tuotanto ei riittänyt kotimaiseen kulutukseen. Halpaa sähköä oli kuitenkin saatavissa pääasiassa Ruotsista ja Venäjältä. Myös halpaa ruokaa on ollut maailmanmarkkinoilla tarjolla.”

”Venäjän hyökättyä Ukrainaan ruuan ja energian, erityisesti sähkön, hinta lähti sodan seurauksena ennennäkemättömän rajuun nousuun. – – Sähköyhtiöt nostivat kuluttajahintoja varmuuden vuoksi riittävästi.”

”Hallitusneuvottelijoilla riittää pohdittavaa myös siinä, miten ruoka- ja sähkömarkkinat saadaan toimimaan paremmin. Hintojen vuoristoradalla on jarrumiehen paikka auki, etteivät tuottajat ja kuluttajat putoa kyydistä.”