Koulun tavoitteita on karsittava ja terävöitettävä.

Helsingin Sanomissa oli laaja ja ansiokas juttu peruskoulun ongelmista ja ratkaisuehdotuksista opettajien kertomana (HS 21.5.). Osin juttu itsessään ilmensi koulukeskustelun haasteita, kun siinä mentiin kohinan mukana pureutumatta taustoihin – esimerkiksi ilmiöpohjaisesta oppimisesta.

Opettajilta oli pyydetty kantaa väitteeseen ”ilmiöpohjainen oppiminen on ollut mielestäni hyvä ja tarpeellinen uudistus”. Vaikka asiasta on tuoreimman opetussuunnitelman jälkeen pöhisty, oppiainerajat ylittävä opetus ei ole uusi asia. Siihen on ohjattu aiemmissakin opetussuunnitelmissa, se on nähty perustelluksi opetusfilosofioissa, ja moni on sitä toteuttanut. Termit vaihtelevat. Opetussuunnitelmakin puhuu opetuksen eheyttämisestä ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista, ei ilmiöpohjaisesta oppimisesta.

Sen sijaan, että nielaistaan ajatus ilmiöpohjaisesta oppimisesta uudistuksena, tulisi tarkastella, miksi joku kokee sen uudistuksena, miksi siitä on kasvanut opetussuunnitelman maltillista ideaa isompi mörkö ja miksi toteutus tökkii. Jos koulun ongelmia halutaan ratkoa, on päästävä pintaa syvemmälle.

Väitän, että monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen liittyy kaksi ongelmaa, jotka näkyvät muissakin koulun haasteissa: epäselvä asiakirjaohjaus ja tekemättä jäänyt resursointi. Rohkenenkin toivoa Säätytalolta lupauksia paremmasta: sitoutumista uudistamaan perusopetuksen ohjausta suppeammaksi ja selkeämmäksi sekä resursoimaan sitä, mitä halutaan.

Nyt opetusta ohjataan noin 450-sivuisella Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteilla, jonka pohjalta tehdään paikalliset opetussuunnitelmat, joissa täsmennetään asioita, jotka olisi voitu linjata jo valtakunnallisesti.

Monialaisista perusteissa velvoitetaan, kuinka ”opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa”. Tätä ei normiteta enempää, vaan ”tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa” ja suunnitellaan ”riittävän pitkäkestoisiksi”. Tämä on johtanut kirjaviin tulkintoihin ja käytäntöihin.

Monialaisiin kokonaisuuksiin olisi pitänyt kohdentaa vuosiviikkotunteja eli resurssia. Koulun kulttuuri on oppiainekeskeinen, ja ilmiöiden opiskelu törmää helposti siihen, mistä ja kenen tunneista se on pois. Jos tällaista opiskelua halutaan laajasti, tulisi siihen osoittaa esimerkiksi pari vuosiviikkotuntia jokaiselle luokalle. Samalla tulisi päättää, mistä se on pois tai lisätä tunteja – tätä periaatetta soisi noudatettavan kaikessa koulun ohjauksessa.

Ei tulisi kuvitella, että uusi – joskus hyvinkin tarvittava – hoituu kaiken vanhan ohessa. Koulussa voi toteuttaa vaikka mitä, mutta ei kaikkea. Ei varsinkaan ilman resursseja. Koska resurssit tuskin kasvavat, pitää koulun tehtäviä ja opetussuunnitelmaa karsia. Yksi opetussuunnitelma sekä vähemmän ja selkeämpiä tavoitteita tekisivät hyvää.

Jarmo Lyhty

perusopetuksen apulaisrehtori

Jyväskylä

