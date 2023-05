Välineitä kustannusten hillitsemiseen on olemassa, jos vain on tahtoa ja tilannetajua.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen (Heka) vuokrat ovat nousemassa yli kymmenen prosenttia ensi vuoden alusta, ja pelkona on, että samaa olisi luvassa myös toiselle Ara-asumismuodolle eli Helsingin asumisoikeus oy:lle (Haso).

Jos näin tulee käymään ja kehitys sallitaan, tämä on vasta alkusoittoa sille, miten Ara-asumiselle tulee muutaman vuoden sisällä käymään. Molempien yhtiöiden ongelmana on korkea velka-aste ja korkotukilainat, jotka on sidottu euribor-korkoihin. Korkotuki auttaa hieman, mutta kun velkaa on paljon, silloin muutamankin prosentin korkotaso nostaa vuokria ja vastikkeita hallitsemattomasti. Yli kymmenen prosentin korotukset eivät siis ole vain hetkellinen ilmiö vaan jatkumo, joka lopulta johtaa siihen, että edullinen Ara-asuminen päättyy.

Ara-asumisen kallistumisella olisi koko pääkaupunkiseudulle valtavat vaikutukset, joita emme pysty vielä edes kuvittelemaankaan. Varmuudella se kuitenkin johtaisi sosiaalisiin ongelmiin, kun perheille ei jäisi rahaa muuhun elämiseen ja harrastuksiin. Mikä vaikutus hurjalla kustannusten nousulla olisi työvoiman saantiin ja asumistukiin?

Välineitä kustannusten hillitsemiseen on olemassa, jos vain on tahtoa ja tilannetajua. Kaikki tietävät, että tämä kriisi johtuu pääasiassa koronaviruspandemiasta ja Venäjän hyökkäyssodasta, joten mistään tavanomaisesta finanssipolitiikasta ei ole kyse. Kun koronaviruspandemia iski kovalla voimalla yritysten toimintaedellytyksiin, ryhdyttiin poikkeustoimiin ja yrityksiä tuettiin monin eri tavoin. Nyt on käynnissä saman kriisin toinen vaihe, ja kärsijöinä ovat asukkaat. Yritykset on pelastettu, nyt on asukkaiden vuoro.

Veli Savolainen

puheenjohtaja

Suomen asumisoikeusasukkaat ry

