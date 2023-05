Kolmetoistavuotiaalle on karvas kokemus joutua ulos omasta urheiluseurasta.

Esimerkiksi jalkapallo on suosittu harrastus.

Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksista käydään aika ajoin huolestunutta keskustelua. Tutkimuksista tiedämme, että liikkuminen vähenee yläasteiässä dramaattisesti ja liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat vuosittain miljardiluokkaa. Liikunta ehkäisee fyysisten terveysongelmien lisäksi mielenterveysongelmia, keskittymisvaikeuksia koulussa ja syrjäytymistä.

Urheiluseurojen vastuu nuorten liikkumisen edistämisestä on jäänyt vähälle huomiolle. Kirjoitan nimimerkillä oman nuoreni kasvojen säilyttämiseksi.

Kun pieni lapsi aloittaa joukkuetoiminnassa, usein kaikki kynnelle kykenevät ovat vielä tervetulleita mukaan. Vuosien kuluessa lapset jaetaan usein taitotasoihin. Ala- ja yläkoulun taitteessa moni saa kuulla, ettei seurassa ole enää harrastusmahdollisuutta, mikäli ei kykene taidoiltaan suoriutumaan valmentajien määrittämällä tasolla. On karvas ja kohtuuton kokemus 13-vuotiaan itsetunnolle kuulla, että harrastaminen omassa seurassa päättyy. Selitykseksi kasvattajaseuroiksikin itseään kutsuvat toteavat ”tämän olevan kilpaurheilua”.

On häpeällistä, että lapsi on vuosia jaksanut tsempata kolmesta viiteen treeni- tai pelitapahtumaa viikossa, kunnes murrosiän kynnyksellä aikuiset päättävät, kuka jatkossa kelpaa mukaan seuraan ja kuka ei. Vaatii aikamoista mielenlujuutta ja rohkeutta 13-vuotiaalta hakeutua uuteen seuraan, kun edellisestä omasta yhteisöstä on suljettu ulos. Monen nuoren urheiluharrastus päättyy pettymykseen.

” Jokaisella lajiin rakastuneella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa.

On selvää, etteivät kaikki mahdu edustus- tai haastejoukkueeseen. Jokaisella lajiin rakastuneella pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus harrastaa vaikka alimmasta alimmalla sarjatasolla. Harrastus harvoin on lapselle ja nuorelle vain lajin harjoittamista itsessään. Sen sosiaalinen ulottuvuus voi monelle olla sitäkin tärkeämpää, kokemus siitä, että kuuluu johonkin.

Jokaisen urheilutoiminnassa olevan toimihenkilön valmennuspäälliköistä joukkueenjohtajiin tulisi kantaa vastuunsa myös niistä nuorista, joille esimerkiksi keskittyminen ei lähtökohtaisesti ole aina helppoa. Sellaista kristallipalloa ei kenelläkään ole, josta näkisi, kuka 12-vuotiaiden ryhmästä pelaa vielä viiden vuoden päästä.

Huippu-urheilun lisäksi panostuksia tarvitaan myös ihan tavallisten harrastajien tukemiseen nuoruusiässä kaikilla tasoilla. Liikkumisen, urheilun ja yhteenkuuluvuuden tunteen arvojen pitäisi olla pyhiä jo itsessään. Menestyminen tulee sivutuotteena, jos on tullakseen.

Äiti

