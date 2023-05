Keskisuomalainen arvioi Helsinki Priden päätöstä kieltäytyä yhteistyöstä kokoomuksen ja keskustan kanssa.

”Syynä on se, että osa kokoomuksen ja keskustan kansanedustajista äänesti alkuvuodesta hyväksytyn translain uudistuksen käsittelyssä lakia vastaan. – – Puolueet olisivat halunneet tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä osallistumisellaan, mutta nyt heidät suljetaan kumppanuuden ulkopuolelle.”

”Kokoomus voitti vaaleissa ja vasemmisto kärsi tappion. Vasemmiston rivit ovat nyt tiivistyneet ja mahdollinen porvarihallitus leimataan nyt monella tavalla uhkaksi. Tätä taustaa vasten Helsinki Priden toimintaan sisältyy poliittista kannan ottamista.”

”Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asia on jo vuosia ollut yhteiskunnallista valtavirtaa. Priden tukijoiden joukossa on paljon yrityksiä. Vähemmistöjen asioista on tullut enemmistön asioita.”

”Laaja tuki on tarpeen vähemmistöjen asian edistämisessä. Suvaitsevaisuuden on hyvä olla valtavirtaa. Myös erilaisia mielipiteitä on hyvä suvaita. – – Helsinki Pridella on tietenkin oikeus valita kumppaninsa.”

”Yhteiskunnan suvaitsevaisuus ja erilaisten mielipiteiden sietämisen kyky ovat tärkeä osa demokratiaa. Olisi aina arvokasta, että erilaiset ihmiset ja eri tavoin ajattelevat ihmiset voisivat olla yhdessä.”

Hufvudstadsbladet pitää Helsinki Priden tekemää ratkaisua hyvin yllättävänä.

”Se tuntuu päätökseltä, joka on vastoin organisaation omia päämääriä ja sen ilmaisemia arvoja, oikeastaan suvaitsevaisuutta, vastaan. – – Ulossulkevasta karhunhalauksesta voi tulla karhunpalvelus.”

”Pride ja seksuaalivähemmistöt ovat pitkään joutuneet kamppailemaan vastatuulessa, mutta viime vuosina asiassa on tapahtunut selvä muutos. Laajojen kansankerrosten asenteet ovat muuttuneet, ja vapaamielisempi näkemys on saanut yhä enemmän tilaa. – – Samanaikaisesti lainsäädäntö on tällä saralla mennyt eteenpäin.

”Tämän myönteisen kehityksen jälkeen on onnetonta, että Helsinki Pride haluaa nyt sulkea pois tietyt ryhmät näkyvistä ja värikkäistä tilaisuuksista. Se saattaa hyvinkin vahvistaa niitä piirejä, jotka vastustavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien laajentamista sekä liberaalimpia sääntöjä ja lakeja. Eikä se varmaankaan ollut Helsinki Priden päätöksen tarkoitus.”

”Samalla Helsinki Pride saa ylleen poliittisen leiman – vain punavihreät sympatisoijat ovat tervetulleita. Priden tunnetussa lipussa on muitakin värejä, sateenkaaren kirjossa on muutakin kuin pelkkää punavihreää.”