Hyvinvointialueilla otetaan käyttöön palvelusetelien sääntökirjat. Suun terveydenhuollossa palveluseteli on kokonaisuuden kannalta huonohko vaihtoehto. Ihminen on kokonaisuus, ja varsinkin suun terveydenhuollossa tulee noudattaa järjestelmällisen hoidon periaatteita ylläpitohoitoineen ja säännöllisine tutkimuksineen, eikä vain paikkaus silloin toinen tällöin.

Saattaa tulla ongelmia, jos potilas tulee hoitoon palvelusetelillä paikkauttamaan vain yhtä hammasta. Hammaslääkäri ei pysty tekemään hyvää ja tiivistä paikkaa, jos potilaan ikenet vuotavat. Hoitavan hammaslääkärin täytyy tutkia ja huomioida kokonaisuus. Ei voi hoitaa vain yhtä tai kahta hammasta.

Jos potilas tarvitsee laajemman hoidon, palveluntuottajan tulee pyytää uutta, asiakkaan hoidon tarvetta vastaavaa palveluseteliä. Myös päivystyshoidon jatkotoimenpiteistä joutunee anomaan uusia palveluseteleitä. Suun tutkimuksen perusteella (siis jo toinen tutkimus, se ensimmäinenhän tehtiin jo palveluseteliä myönnettäessä tai peräti puhelimitse) tuottaja saa vaihtaa ”lohkeamapaketin” esimerkiksi Palse.fi-portaalin kautta. Systeemissä on niin paljon päällekkäisyyksiä, että hoidon tehokkuus ei kylläkään parane.

Yksityinen hammaslääkäri kuitenkin itse vastaa antamastaan hoidosta ja hänellä tulee olla oma potilasvakuutus. On vaikea vastata, jos joku toinen on lähetteellä ja palvelusetelillä määrännyt annettavan hoidon. Ongelmia siitä seuraa. Purentakin on katsottava, ja limakalvot, aukeaako suu kunnolla, onko leukanivelissä vaivaa ja onko yleisterveydellistä vaaraa.

Kun Kela-korvaukset ovat voimassa, kansalaisten oma valinnanvapaus on parempi ja myös vastuukysymykset annetusta hoidosta ovat selkeämmät. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon julkisen terveydenhuollon kuorma kevenisi. Nyt on lainsäädännöllä lisätty taakkaa julkiselle puolelle. Toivon mukaan Kela-korvaukset palautetaan ja niitä nostetaan, että kansalaiset saavat osan kuluistaan korvatuksi paremmin.

Hammaslääkäreiden kannattaa harkita, onko sittenkin hyvä pysyä kokonaan yksityisenä ammatinharjoittajana, ilman kankeita palvelusopimuksia. Taitaa olla. Ainakin tulee tarkasti tutustua sääntökirjoihin jotta tietää, mihin sormensa pistää.

Riitta Ryynänen

hammaslääkäri, Keuruu

