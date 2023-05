Joku voi nähdä Suomen kehitysyhteistyökentällä pienenä toimijana, mutta Nepalin kontekstissa Suomen rooli on elintärkeä.

Nepal on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista, ja maa on edelleen riippuvainen kansainvälisestä tuesta. Köyhyys on vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä, mutta silti noin viidesosa ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Monet kärsivät syrjinnästä esimerkiksi sukupuolensa tai kastinsa vuoksi. Autoritaarisen Kiinan ja mahtivaltio Intian välissä sijaitsevassa Nepalissa demokratia on uusi ja hallitukset ovat vaihtuneet usein.

Suomella ja Nepalilla on pitkä yhteinen historia kehitysyhteistyössä. Suomi on tukenut Nepalia muun muassa vesihuollossa sekä koulutuksessa. Suomi on myös edistänyt Nepalin pyrkimyksiä nousta lähivuosina köyhästä maasta alemman keskitulotason maaksi, ja tätä työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä nepalilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Suomalainen kehitysyhteistyö on vahvistanut perusoikeuksia demokraattisesti hauraissa maissa, kuten Nepalissa. Syrjäytyneet ovat oppineet omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan valvoa päätöksentekijöitä. Työtä riittää, sillä kansalaisyhteiskunnan tila kapenee ympäri maailmaa.

Jos kehitysyhteistyöstä leikataan rajusti, Nepalin kehityksen hyvä suunta on vaarassa. Suomen uuden hallituksen äkillisesti muuttuva ulkopolitiikka voi johtaa hankkeiden rahoituskriisiin, mikä vaikuttaisi eniten kaikkein köyhimpiin.

Joku voi nähdä Suomen kehitysyhteistyökentällä pienenä toimijana, mutta Nepalin kontekstissa Suomen rooli on elintärkeä. Suomi on ollut luotettava kumppani, joka on tukenut yhteisöjä ja teemoja, joihin muut avunantajat eivät ole panostaneet. Suomalaiset kansalaisjärjestöt, kuten Suomen Lähetysseura, ovat tukeneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä.

Kehitysyhteistyötä tekevillä järjestöillä on tärkeä rooli korruption vastaisessa työssä ja vallan vahtikoirana. Harvalukuinen eliitti kokee kansalaisten järjestäytymisen ja omien oikeuksiensa vaatimisen uhkana, ja jos tuki järjestöille loppuu, valtion ote kansalaisyhteiskunnasta voi kiristyä. Valtionjohto voi säätää lakeja ja määräyksiä vaikeuttaakseen järjestöjen toimintaa ja sallia toiminnan vain niille kansalaisjärjestöille, jotka työskentelevät heidän edukseen.

Pahimmassa tapauksessa valtionjohdosta tulee itsevaltaisempi ja monen kansalaisjärjestön toiminta lopetetaan, aivan kuten Intiassa on tapahtunut viime aikoina. Tätä emme halua nähdä Nepalissa – tai muissakaan kehittyvissä maissa. Järjestöt eivät voisi enää tehdä humanitaarista, kehitys- sekä rauhantyötä, ja vaikutukset näkyisivät eniten haavoittuvien perheiden keskuudessa.

Maailman köyhimmät tarvitsevat yhä Suomea vastustaakseen autoritaarisia suuntauksia ja edistääkseen demokratiaa.

Surendra K. Shrestha

Suomen Lähetysseuran yhteistyöjärjestö Sahas Nepalin toiminnanjohtaja, Nepal

Gyanu Maskey

tohtorikoulutettava ja luonnonvarojen hallinnan sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tutkija, Nepal

