Pöhköt kreisikomediat vihkivät aikoinaan sukupolvia hassuttelun saloihin. Nyt niiden aika on lopullisesti ohitse.

Hei, me lennetään (1980) on yksi elokuva­historian upeimmista merkkiteoksista. Leslie Nielsenin tähdittämä parodia vinoilee katastrofi­elokuville ja sisältää niin poskettomia törkeyksiä, että nykyään sille olisi annettu A4:n mittainen sisältövaroitus.

Yli 40 vuotta vanha elokuva on kuin luonnon­tieteellisen museon mammutti – se muistuttaa meitä valtakaudesta, joka ei enää palaa.

Silmäys Finnkinon, Netflixin ja HBO:n elokuva­tarjontaan paljastaa, ettei kreisikomedioilla tehdä enää rahaa. Siksi niitä ei juuri tuoteta.

Vielä vuonna 2008 komediaelokuvat veivät elokuvamarkkinoiden kokonaiskakusta yli 20 prosenttia. Tänään luku on vain alle kuusi prosenttia. Ihmisten halu nauraa ei ole kadonnut, mutta komedioiden tiellä on muita ongelmia.

Huumori pelaa nyansseilla ja on kulttuurisidonnaista, joten se on Hollywoodin näkökulmasta riskibisnestä. Marvelin supersankarielokuvia voidaan sen sijaan myydä Euroopasta Aasiaan, ja genren elokuvista on helppo luoda isoja populaarikulttuurin ilmiöitä.

Komediat ovat aina kuuluneet kävijämääriltään niin sanottuihin keskikokoisiin elokuviin. Se on myös syy, miksi ne ovat liiskaantuneet jättituotantojen alle.

Ihan kokonaan Hollywood ei ole vitsejä haudannut. Nykyisin käsikirjoittajat ripottelevat punch-lineja mausteeksi elokuvien sisälle. Tuloksena on kauhukomedioita, draamakomedioita ja toimintakomedioita, mutta ei oikein vanhaa kunnon kreisikomediaa.

Poikkeuksena mainittakoon keväällä elokuvateattereissa pyörinyt Cocaine Bear, joka ei tosin ollut millään tasolla hauska. Onko käsikirjoittajien taito kirjoittaa pöhköjä mutta samalla fiksuja tarinoita ehtinyt jo rapautua?

Ehkä hyvän maun rajoja koetteleva huumori onkin löytänyt uuden alustansa sosiaalisesta mediasta ja meemeistä. Myös stand-up-komediasta ja televisiosarjoista voi ajoittain bongata kreisikomedioiden genreen luettavia mestariteoksia.

Hei, me lennetään -elokuvan faneille suosittelen esimerkiksi Netflixistä löytyvää sketsisarjaa I Think You Should Leave with Tim Robinson sekä New Yorkin ystäviä hellivää mainiota Broad City -sarjaa, joka on aina ajoittain ollut katsottavissa Yle Areenasta.

Kirjoittaja on HS Vision tuottaja.