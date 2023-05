Tasavertainen asepalvelus on kaiken lähtökohta.

Mielipidesivulla (HS 23.5.) julkaistiin kirjoitus ”Naissotilaat tarvitsevat heille sopivat varusteet”. Kirjoituksessa vapaaehtoista asepalvelusta suorittava alikersantti Onerva Aalto toi esiin ongelmia, jotka liittyvät Puolustusvoimien varusteisiin.

Kirjoittajan huoli on aiheellinen ja se otetaan puolustushallinnossa vakavasti. Sopivat varusteet ovat osa onnistunutta palvelusta ja palvelusturvallisuutta.

Tavoitteenamme on lisätä vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavien naisten määrää. Naisten kasvava osuus Puolustusvoimissa on otettava huomioon muun muassa huolehtimalla siitä, että sopivan kokoisia vaatteita ja jalkineita on riittävästi saatavilla. Yksi esimerkki tästä on Puolustusvoimien käyttöön tuleva uusi yhteispohjoismainen taisteluasu, jonka suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon naissotilaat.

Asevelvollisuutta ja vapaaehtoista asepalvelusta kehitetään jatkuvasti, tässä asepalvelustaan suorittavien kokemukset ja palaute ovat tärkeitä. Tasavertainen palvelus on kaiken lähtökohta – tämä käsittää myös sopivat varusteet.

Antti Kaikkonen

puolustusministeri (kesk)

