Kuinka paljon nuorille voi tarjota koulutuksen riskisijoituksia?

Käyn mielelläni gallerioissa katsomassa, millaisia töitä taiteilijat ovat tehneet. Siksi oli pysäyttävää huomata, etteivät kuvataiteilijat keskimäärin tienaa kovin hyvin. Tulojen niukkuus kävi ilmi, kun tein juttua korkeakoulututkintojen tuotoista. Kuvataiteen maisterit olivat yliopistokoulutuksen saaneista pienituloisimpia.

Verotukseen pohjautuvat tilastot eivät anna täysin luotettavaa kuvaa taiteilijoiden tuloista. Heille tärkeitä ovat myös verottomat apurahat. Kaikille apurahoja ei silti riitä, ja saannin vaikeudesta kertoo se, että apurahaa kuvataan usein lottovoitoksi.

Taiteeseen on ainakin ennen kuulunut tietynlainen rahan kielto. Sosiologi Pierre Bourdieu opetti, että taide on muodostanut taloudelle vastakkaisen maailman, jossa kutsumuksen voimaa on mitannut se, kuinka piittaamaton on porvarillisen elämän vaatimuksista. Tosin taloudellista pärjäämistä ylenkatsovan taiteilijan rooli ei ehkä enää ole kovin houkutteleva.

Jos opiskelua katsoo yksilön taloudellisena sijoituksena, taide näyttää suuren riskin peliltä. Opiskelija voi voittaa itselleen ammatin, jossa saa toteuttaa itseään täydemmin kuin monessa muussa työssä. Joistain tulee kuuluisia taidemaailman kasvoja.

Moni muu saa kuitenkin huomata, ettei hänen työlleen ole paljon kysyntää. Työn tyydytystä joutuu etsimään muualta kuin turvatusta taloudesta. Tai sitten on keksittävä muuta. Taiteen ja kulttuurin barometrin mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista eri alojen taiteilijoista on vaihtanut alaa tai harkinnut sitä.

Taiteilijat eivät ole ainoita, joilla on vaikeuksia pärjätä korkean koulutuksensa kanssa työmarkkinoilla. Myös humanistien tulot jäävät suhteellisen pieniksi. Helsingin yliopiston maisteriseurannan mukaan lähes joka neljäs humanisti on tyytymätön tutkintoonsa työelämän kannalta. Yhdysvalloissa liki puolet humanistisia tai taidealaa opiskelleista katuu alavalintaansa.

Humanististen ja taidealojen opiskelu on mielenkiintoista. Osalle opiskelu voikin tarkoittaa eräänlaista koulutuksen kuluttamista tässä ja nyt. Vähemmälle huomiolle jää koulutuksen rooli sijoituksena, jonka tuotot tai tappiot lankeavat tulevaisuudessa.

Yksilö tekee omat valintansa. Mutta vastuuta on myös yhteiskunnalla ja oppilaitoksilla. On hyvä miettiä, miten paljon nuorille kannattaa tarjota koulutuksia, jotka ovat sijoituksina kovin riskipitoisia.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimituksen toimittaja.