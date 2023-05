Luvattomaan myyntiin tullaan jatkossa puuttumaan yhä vahvemmin. Myös elintarvikevalvontaa Esplanadin puistossa lisätään.

Tarja Koikkalainen (HS Mielipide 20.5.) oli huolestunut Esplanadin puiston telttakojuista. Kaupunki ei ole antanut lupia telttakojuista tapahtuvalle ruoan myynnille.

Puistoalueilla elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden myynti on Helsingissä sallittua ilman erillistä lupaa, kun myynti tapahtuu esimerkiksi polkupyörästä, kärrystä tai kevyestä moposta. Samassa paikassa myymässä saa olla tähän tapaan enintään tunnin.

Pöytiä, tuoleja, katoksia tai muita rakennelmia ei sen sijaan saa pystyttää ilman etukäteen haettua lupaa, vaan tämänkaltainen myynti ja tapahtumat puistoissa ja kaduilla vaativat kaupungin suostumuksen. Elintarvikkeiden säännöllinen ulkomyynti vaatii myös elintarvikelain mukaisen rekisteröinnin.

Esplanadin puistossa viikonloppuisin tapahtuva myynti on ilmeisesti muodostunut spontaanisti. Kenties osalle myyjistä on epäselvää, että kaupungin puistoihin ei voi ilman lupaa pystyttää rakennelmia, ja kaupunki on nyt päättänyt tehostaa viestintää asiasta.

Ulkomyynnissä on tärkeää huolehtia elintarvikkeiden lämpötiloista, hygieniasta ja myyntipisteen suojauksesta. Kaupunki tulee lisäämään elintarvikevalvontaa Esplanadin puistossa.

Tapahtumallisuuden lisääminen ja erilaisen myyntitoiminnan lisääntyminen ydinkeskustassa on myönteistä, mutta on tärkeää, että myynnissä noudatetaan elintarvikelakia ja yhteisiä pelisääntöjä.

Toiminnan tulee kuitenkin olla reilua ja yhdenvertaista kaikille toimijoille, ja sen vuoksi luvattomaan myyntiin tullaan jatkossa puuttumaan yhä vahvemmin. Luvaton myyntitoiminta ei ole reilua puistossa toimivia luvallisia kioskiyrittäjiä kohtaan, jotka maksavat kioskeistaan vuokraa.

Mari Randell

asiakkuusjohtaja

kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki

