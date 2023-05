Ilman tohtorin tutkintoa THL:n pääjohtaja ei ole pätevä tehtäväänsä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan ja hänen suorien alaistensa pätevyysvaatimusten laskeminen on herättänyt ärtymyksensekaista hämmästystä laitoksen tutkijakunnassa. Asetusvalmistelun yhteydessä tuntuu unohtuneen THL:n luonne paitsi asiantuntija- myös tutkimuslaitoksena. Tutkimustoiminnan suhteen THL vertautuu paremmin kohtuullisen kokoiseen yliopistoon kuin valtion virastoon.

Koemme laitoksen professorikunnassa tarpeelliseksi selventää laitoksen tutkimustoiminnan luonnetta ja sen vaatimuksia pääjohtajan osaamistasolle. Tutkimuslaitoksena THL on sekä kotimaassa että kansainvälisesti erittäin merkittävä, mitattiinpa tätä tutkimuksen laajuudella, laadulla, ulkopuolisella rahoituksella tai tietovarannoilla. Keväällä valmistunut kansainvälinen arviointi osoitti, että laitoksen tutkimuksen tunnettuus on korkealla tasolla myös vastaaviin ulkomaisiin instituutteihin verrattuna.

Tämä näkyy myös tarkasteltaessa laitoksen tutkijakunnan määrää ja osaamistasoa: suurin osa on väitelleitä. Kiinnostus THL:n tutkimustehtäviin on laajaa, mikä näkyy suurina hakijamäärinä. Taloon onkin saatu rekrytoitua huippuosaajia kautta linjan.

Julkilausuttuna tavoitteena maamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (tki) on väestön koulutustason nostaminen. Tämä koskee myös tutkijoita.

Meitä tutkimusprofessoreita on THL:ssä 31, ja tutkimusalamme kattavat monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä. Olemme mukana nostamassa koulutustasoa kasvattamalla uutta tutkijapolvea väitöskirjojen ohjaajina. Tällaisen kokonaisuuden johtaminen edellyttää näytöin osoitettua osaamista myös pääjohtajalta ja niiltä hänen suorilta alaisiltaan, joiden tehtävät liittyvät tutkimuksen johtamiseen. Asiantuntijalaitoksessa asiantuntemus perustuu tutkittuun tietoon. Asiantuntijalaitoksen johtaminen on mahdotonta ilman tietoa ja kokemusta siitä, miten tutkittu tieto päätöksenteon tueksi syntyy.

Johtajien osaamistaso on myös sisäistä auktoriteettia laajempi kysymys, sillä siihen liittyy hallinnollisia vastuita ja laitoksen uskottavuus tutkimuksen eri ekosysteemeissä. Pääjohtaja edustaa THL:ää useissa kansainvälisissä toimielimissä, joissa poikkeuksetta kollegat ovat saaneet tutkijakoulutuksen. Yhtenä esimerkkinä on Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivakokonaisuus. Tämän Investi-lippulaivan johdon muodostavat yliopistoprofessorit ja alan huippututkijat.

Uskottava esiintyminen edellyttää sisäistynyttä ymmärrystä tutkimuksen toimintaedellytyksistä. Tutkimus on monin tavoin erityinen inhimillisen toiminnan laji, jonka perustaitojen oppimiseksi on opiskeltava pitkään. Tohtorin tutkinto on ammattitutkinto, jonka suorittaminen on osoitus siitä, että nämä taidot ovat hallussa. Samalla väittely merkitsee hyväksymistä osaksi tutkijayhteisöä. Ilman tätä ”ajokorttia” ei ole uskottavuutta.

Pääjohtaja myös vastaa hallinnollisesti kaikista laitoksen suuremmista tutkimusrahoituksista. On vähintään eettinen – ellei juridinenkin – ongelma, jollei johtajalla ole käsitystä johtamistaan kokonaisuuksista. Ilman tohtorin tutkintoa THL:n pääjohtaja ei ole pätevä tehtäväänsä.

THL:n professorikunnan puolesta:

Sakari Karvonen

tutkimusprofessori, sosiaalinen kestävyys

Markus Perola

tutkimusprofessori, kansanterveys

THL

