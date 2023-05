Osaajien houkuttelu Euroopan ulkopuolelta vaatii pysyviä ja parempia palveluita.

Laura Lindeman kirjoitti (HS Mielipide 24.5.), kuinka osaajien houkuttelu Euroopan ulkopuolelta on Suomen talouskasvun edellytys. Houkuttelun avulla varmistetaan, että yritykset löytävät parhaat osaajat menestyäkseen.

Suomen tulevaisuus riippuu siitä, kuinka kykenemme hyödyntämään työperusteisen maahanmuuton tarjoamia mahdollisuuksia. On aika toimia yhdessä paremman ja kokonaisvaltaisen työperusteisen maahanmuuttoprosessin luomiseksi ja osoittaa, että Suomi on hyvä paikka asua ja elää. On tärkeää pitää mielessä, ettei Suomi ole ainoa maa, joka tarvitsee lisää työvoimaa. Esimerkiksi Saksa tarvitsee 500 000 hoitajaa vuoteen 2030 mennessä (HS Pääkirjoitus 17.5.). Suomen on vaikea kilpailla Saksan kanssa kokonaisvaltaisen houkuttelevuuden, tunnettuuden ja palkan mittareilla.

” Suomella on edelleen byrokraattisia pullonkauloja.

Sen sijaan Suomen tulee tarjota ketterämpi ja erinomainen palvelukokemus niille, jotka haluavat tulla tänne töihin. Hyvistä kehitysaskelista huolimatta, kuten pikakaistan avaamisesta huippuosaajille, meillä on edelleen byrokraattisia pullonkauloja. Työperusteisen maahanmuuton toteuttamisessa tulee panostaa eri toimijoiden kuten valtion ja suurten kaupunkien kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat valmiita osallistumaan aktiivisesti ratkaisujen löytämiseen ja toimimaan vahvoina kumppaneina valtiolle. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat luoneet valtion hankerahoituksen turvin International House Helsinki (IHH) -palvelukonseptin, jossa maahan muuttaneet voivat saada tarvitsemansa viranomais- ja tukipalvelut kätevästi yhden luukun periaatteella. Tämänkaltaista palvelua tulee rahoittaa jatkossa pysyvästi, sillä se on osoittautunut onnistuneeksi tavaksi helpottaa uusien osaajien Suomeen muuttoa ja integroitumista.

Glenn Gassen

maahanmuuttojohtaja

Helsingin kaupunki

Teemu Haapalehto

maahanmuuttoasioiden johtaja

Espoon kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.