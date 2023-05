Britannian konservatiivipuolueella on ongelma: 25–40-vuotiaat eivät olekaan muuttuneet ikääntyessään entistä oikeistolaisemmiksi. Jos trendi jatkuu, konservatiiveilta häviää äänestäjäpohja.

Perinteisesti se on mennyt Britanniassa näin:

Nuorena voidaan olla hyvinkin radikaaleja ja vasemmisto­laisia. Vaaleissa suosikki löytyy työväen­puolueesta ja mieluiten sen vasemmalta laidalta – jos nyt ylipäätänsä jaksetaan käydä äänestämässä.

Mutta kun ikää kertyy ja omat vastuut kasvavat, hioutuvat särmätkin. Vanhana ollaan avoimesti oikeistolaisia ja äänestetään konservatiiveja.

Nyt kehityskulku näyttää katkenneen. Vasemmistoradikaaleista ei kuoriudukaan välttämättä enää konservatiiveja.

Onward-ajatuspajan mukaan 25–40-vuotiaat brittimillenniaalit ovat ensimmäinen ikäluokka, joka ei ole muuttunut ikääntyessään entistä oikeistolaisemmaksi ja konservatiivisemmaksi.

Ajatuspajan selvitystä on ruotinut muun muassa The Sunday Times -lehti. Analyysin mukaan millenniaalit eli y-sukupolvi on rakentanut konservatiivipuolueelle ”aikapommin”: puolueelta on vaarassa hävitä iso ja tärkeä äänestäjäkunta.

Millenniaalien kääntymistä konservatiiveja vastaan voi selittää pettymyksellä. Nuoret aikuiset eivät saaneetkaan sitä mitä piti: varmaa työpaikkaa ja koko ajan kohenevaa elintasoa.

Konservatismi aatteena nojaa vanhan säilyttämiseen. Ollakseen konservatiivi henkilön täytyy löytää nykytilasta edes jotain itseään hyödyttävää tai miellyttävää.

Jos nykytila ei miellytä, ei kannata olla konservatiivikaan.

Ennen kuin vasemmalla riemastutaan brittikonservatiivien pian koittavasta romahduksesta, kannattaa muistaa pari seikkaa.

Ensinnäkin Britanniassa on puhuttu jo 1990-luvulta lähtien niin sanotuista ujoista konservatiiveista (shy tories). Sanapari viittaa äänestäjiin, jotka eivät tohdi kertoa ääneen tukevansa konservatiivipuoluetta, vaikka äänestävätkin sitä vaalikopin sermien suojissa.

Huomionarvoisaa on sekin, kuka konservatiiveille madonlukuja lukee. Onward-ajatuspaja ei ole mikään riippumaton instanssi, vaan konservatiivipuoluetta lähellä oleva ideakehräämö, jonka ydintarkoitus on kirittää puoluetta kohti uusia voittoja.

Britanniassa järjestetään parlamenttivaalit viimeistään tammikuussa 2025. Konservatiivien tappiota pidetään lähes varmana, joten inhorealistisella herättelyllä ei ainakaan menetetä mitään.

Nuorten brittiaikuisten jämähtäminen vasemmalle on sekin kovin suhteellista. Vasemmalle kallistuvat britit löytäisivät Suomen-kotinsa helposti kokoomuksen vasemmasta siivestä, ja radikaaleimmat Rkp:stä.

Kirjoittaja on HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja.