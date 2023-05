Annetaan nuorten itse kertoa arvosanansa, jos he sen haluavat tehdä.

Tämän viikon lopussa nuorille jaetaan arvosanoja oppimisesta. Vaikka todistuksessa ei keskiarvoa näykään, opiskelijat laskevat sen itse heti todistuksen saatuaan. Arvosanat ovat opiskelijoille tärkeitä, niistä keskustellaan ja niitä vertaillaan. Nuoret eivät kuitenkaan toivo, että heidän arvosanojaan tai keskiarvoaan kysellään ensimmäisenä, kun kesäloma vihdoin alkaa.

Mitä me oikeastaan saamme selville nuoresta, jonka keskiarvo on vaikka 9? Onko silloin kyse ahkerasta, motivoituneesta ja lahjakkaasta oppijasta, vai ehkä stressaantuneesta omilla äärirajoillaan paineilevasta nuoresta? Keskiarvon 7,5 saava nuori on saattanut tsempata älyttömästi viimeisen vuoden aikana ja nostanut keskiarvoaan vaikka kokonaisella numerolla. Sellainen ei välttämättä kuulu numeroista.

Kysyin ysiluokkalaisiltani, mitä heidän mielestään kouluvuodesta voisi sitten kysyä. Koulu ja oppiminen tuntuvat kuitenkin kovin kaikkia kiinnostavan. Olitko tyytyväinen arvosanoihisi? Pääsitkö tavoitteisiisi? Tai ihan vaikka: Miten voit? Näiden kaltaiset kysymykset ovat huomattavasti enemmän oppilaiden mieleen. Yritetään siis tänä keväänä olla viisaampia ja annetaan nuorten itse kertoa arvosanansa, jos he sen haluavat tehdä.

Satu Kivinen

luokanopettaja

äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

Espoo

