Vuosien 2021–2022 täysrauhoituksen vaikutukset ovat näkyneet lohien määrän kasvuna.

Tenojoella on edessä kolmas perättäinen kesä, kun lohenpyynti on kielletty.

Hannele Pokka käsitteli (HS Mielipide 24.5.) Tenojoen lohen kalastuskieltoa, jota on syytä taustoittaa. Vuonna 2017 uudistetun Tenon kalastussopimuksen tavoitteena oli pienentää lohen kalastuspainetta 30 prosenttia. Biologisesti tarkasteltuna voimakkaampi rajoitus olisi ollut perusteltua: se olisi nopeuttanut heikentyneiden kantojen elpymistä. Tenojoen vesistön saamelaisen lohenkalastuskulttuurin ylläpitämiseksi elpymistavoite pidennettiin kahden kolmen lohisukupolven pituiseksi. Kalastuspaine pieneni suunnitellusti, mutta se ei riittänyt merialueen tilanteen heikkenemisen vuoksi. Vuosien 2021–2022 täysrauhoituksen vaikutukset ovat näkyneet lisääntymään päässeiden lohien määrän kasvuna.

Tenojoen vesistön lohikantoja seuraa Suomen ja Norjan yhteinen tutkimusryhmä. Vuosittaisen kanta-arvion lisäksi ryhmä tutkii laajasti Tenon kolmeakymmentä geneettisesti eriytynyttä lohikantaa. Tenon tutkimuksen tasosta kertovat useat tieteenalan arvostetuimmilla foorumeilla julkaistut tutkimukset.

” Tenojoen lohikantoja seuraa Suomen ja Norjan yhteinen tutkimusryhmä.

Merialueen tutkimus on jokialuetta vähäisempää. Tarkat syyt lohen merivaelluksen selviytyvyyden laskuun ovat vielä selvittämättä. On ilmeistä, että ongelmat liittyvät ilmastonmuutokseen eikä niitä ole mahdollista korjata nopeasti. Tilanteen korjaaminen vaatii siksi kalastusrajoituksia.

Suomi ja Norja neuvottelevat Tenojoen kalastuksesta vuosittain. Mahdollisuuksia taimenen ja harjuksen kalastukseen on merkittävästi lisätty viime vuosina. Tämä ei korvaa lohenpyyntiä mutta mahdollistaa monipuolisen kalastuskulttuurin edistämisen Tenojoen vesistössä.

Vaikka kaikki syyt Tenon lohikantojen heikkoon tilaan eivät ole tiedossa, lohta on suojeltava. Lohenkalastuksen kielto on kiistatta kova isku saamelaiskulttuurille ja paikalliselle yhteisölle. Kalastuskiellon tavoite, lohikantojen mahdollisimman nopea elpyminen, on ainoa keino myös saamelaisen pyyntikulttuurin säilymiseen ja siirtämiseen tuleville sukupolville.

Vesa Ruusila

erätalousneuvos, Tenon kalastussäännön neuvottelukunnan puheenjohtaja

Tapio Hakaste

neuvotteleva virkamies, Tenon kalastussäännön neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

maa- ja metsätalousministeriö

