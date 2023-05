Jokaisen kentän laidalla olevan tulisi puuttua huuteluun rohkeasti ja näyttää esimerkillään, ettei hyväksy kyseistä käytöstä.

Joukkueemme 16–17-vuotiaat pojat olivat viikonloppuna erotuomareina isossa 10-vuotiaiden jalkapalloturnauksessa. Kaikki pojat ovat käyneet erotuomarikoulutuksen, ja heillä on pitkä kokemus pelaajina. Kyseinen turnaus oli joukkueellemme varainkeruuta, ja suuri osa pojista oli ensimmäistä kertaa tuomareina.

Lauantain harrastesarjan pelit sujuivat hyvin, ja meillekin palasi kotiin iloinen poika, joka kertoi, että kaikki oli sujunut hyvin ja kivaa oli ollut. Sunnuntain kilpasarjassa muuttui ääni kellossa. Saimme pitkin päivää viestejä, miten pelaajat, valmentajat ja katsojat haukkuivat tuomareita jopa siinä määrin, että yksi pojistamme jätti kentän kesken tuomaroinnin. Kotiin palasi lannistunut poika, joka ilmoitti, että hän ei tuomaroi enää ikinä, jos ei ole pakko.

” Valmentajien ja vanhempien on syytä katsoa peiliin.

Pelaajia en tästä syytä. He ovat nuoria ja katsovat aikuisista mallia. Mutta valmentajien ja vanhempien on syytä katsoa peiliin. Valmentajat valittavat, että peleihin on nykyään vaikea saada tuomareita. Viikonloppuna osa valmentajista onnistui kuitenkin omalla käytöksellään tuhoamaan noin 20 tuomarinalun mahdollisen tulevan uran.

Toivon, että jokainen kentän laidalla oleva puuttuisi huuteluun rohkeasti ja näyttäisi esimerkillään, ettei hyväksy kyseistä käytöstä. Ja huutelijoiden toivon tajuavan, että kyseessä voisi olla oma lapsesi, jonka itsetunnon ja uran tuomarina juuri lyttäsit.

Futisäiti

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.