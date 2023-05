Kun leikkaatte kehitysyhteistyöstä, leikkaatte monelta suomalaiselta yrittäjältä.

Leikkaajat huomio: kehitysyhteistyöala työllistää tukun suomalaisia pk-yrityksiä. Suomi, kuten muut demokraattiset oikeus- ja sivistysvaltiot, tekee kehitysyhteistyötä, koska siihen on meillä velvoite ja mahdollisuus.

Kehitysyhteistyö on osa ja edistää Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita sekä Suomi-kuvaa ja avaa ovia suomalaisille vientiyrityksille. Otan asiaan kuitenkin uuden näkökulman. Suomen rahoittamaa kehitysyhteistyötä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi joukko pieniä ja keskisuuria konsulttiyrityksiä. Ulkoministeriö on viime vuosina avannut mahdollisuuksia erityisesti pienyrityksille osallistua kehitysyhteistyöhön. Me alan yrittäjät olemme kiitollisia, kun pääsemme laajalla osaamisellamme osallistumaan Suomen hyvää tulosta tekevään kehitysyhteistyöhön.

Terveiseni Säätytalolle, jossa kokoontuvat itseään yrittäjämyönteisinä markkinoivat puolueet: kun leikkaatte kehitysyhteistyöstä, leikkaatte monelta suomalaiselta yrittäjältä.

Sari Laaksonen

SaLaCo oy

