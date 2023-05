Minulle tehtiin kokonaisvaltainen suun tutkimus edulliseen hintaan.

Hammaslääkäri Riitta Ryynänen arvosteli (HS Mielipide 27.5.) hammashoidon palvelusetelin käyttöä.

Sain Helsingin kaupungilta hiljattain kokohoito-palvelusetelin (koho). Seteli kattaa nimensä mukaisesti koko hoidon yksityisellä hammaslääkäriasemalla edulliseen hintaan.

Aiemmin olen käyttänyt toisenlaista palveluseteliä, johon kuuluu tarkastus, kahden hampaan korjaus ja hammaskiven poisto yksityisellä lääkäriasemalla huokeampaan hintaan.

Kävin koho-setelin turvin hammaslääkärin vastaanotolla Hietalahdessa. Siellä asiantunteva, miellyttävä tohtori teki Ryynäsen peräänkuuluttaman kokonaisvaltaisen suun tutkimuksen, jossa tarkastettiin limakalvot, ikenet, kieli ja purenta ja tietenkin hampaat. Ottipa ystävällinen tohtori vielä pari röntgenkuvaakin epäilyttävistä juilimistapauksista. Kiittelin vuolaasti tätä kelpo tohtoria. Reikiä nolla ja hinta vain ällistyttävä 39,60. Seteli turvaa vielä hammaskiven poistonkin, joka sekin lienee edullinen.

Helsingissä on jopa mahdotonta päästä terveyskeskuksen hammaslääkäriin ainakaan tarkistukseen. Sen tähden olen ikikiitollinen tästä kaupungin koho-palvelusetelistä. Ainoa haittapuoli siinä on, että näitä hoitoja suorittaa vain pari kolme hammaslääkäriasemaa Helsingissä. Seteliä ei myöskään missään mainosteta, joten kuntalaisten on hankala käyttää palvelua hyväkseen.

Anni Knuutila

Helsinki

