Palvelutaloissa syödään lautasilta.

Eija Saha kirjoitti (HS Mielipide 25.5.), että vanhuksille tulisi antaa edes oikeat lautaset.

Asiakasmaksut pomppasivat osassa maata hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen. Kotiin kuljetettava ruoka on asiallista lähettää kuljetusrasiassa lämpölaatikossa. Näin ruoka pysyy lämpimänä ja hygieenisenä asiakkaalle kotiin asti. Asiakas voi itse nostaa ruoan lautaselle kotona ennen ruokailua. Palvelutaloissa syödään kyllä lautasilta.

Ruoan laadusta voidaan olla eri mieltä. Onko ruoka tehty hyvistä raaka-aineista, onko se asiakkaan ruokatottumuksiin sopivaa ja ruokahalua herättävän näköistä?

On ikävää, jos ruoka valmistetaan ajattelematta asiakkaan ruokahetkeä. Asiakkaalle tulisi mahdollistaa miellyttävä, hyvälle maistuva ja ravitsemuksellisesti hyvin valmistettu ateria. Myös hinta-laatusuhteen on oltava kohdallaan. Asiakas maksaa ateriasta, joka on hänen päivän ainoa ateriansa. Sen on katettava osa päivittäisestä ravinnontarpeesta.

Birgitta Raatikainen

Lappeenranta

