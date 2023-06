Sosiaali- ja terveydenhuolto on digitaalisessa kriisissä

Tarvitaan lainsäädäntöä, joka ohjaa julkisia palveluita laaja-alaiseen alustamallin käyttöön.

Sote on digitaalisessa kriisissä. Tämä näkyy lääkäreiden merkittävästi lisääntyneenä ajankäyttönä tietojärjestelmien parissa, sairaanhoitajien jatkuvana ylikuormituksena ja hoitojonojen kasvuna. Tätä ilmiötä kuvattiin HS:n pääkirjoituksessa (11.5.) osuvasti häiriökysyntänä.

Tuottavuuden parantamiseksi työtä on tehostettu ja potilaiden läpivientiä hoitoprosessissa nopeutettu uskoen, että näin lääkäreitä, sairaanhoitajia, tiloja ja laitteita voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Sote-toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ovat ohjanneet fordilainen liukuhihna ja massatuotannon logiikka. Ongelman juurisyy on keskitetty toimintamalli, joka ei pysty hyödyntämään digitaalisen teknologian, personoidun datan ja tekoälyn tarjoamia moninaisia mahdollisuuksia.

Suomen sote-sektorin tulisi kehittää palveluitaan alustatalouden logiikalla, joka eroaa merkittävästi fordilaisesta massatuotannon logiikasta. Hyvinvointialueita pitää vaatia luomaan datapohjaisia hyvinvointialustoja. Niiden kehittämisen tulee olla hajautettua yhteistyötä, jossa julkiset, yksityiset sekä yhteisölliset toimijat luovat ratkaisuja itsenäisesti mutta yhteensopivasti. Tarvitaan siis monenlaisia sovelluksia esimerkiksi hoitopoluille ja kuntoutukseen, ja sovelluksia, jotka helpottavat sairaanhoitajien ja lääkärien työtä.

Vastuu ratkaisuista tulee jakaa hyvinvointialueiden kesken sekä laajemmalle joukolle kyvykkäitä toimijoita. Itsenäiset tuottajat voivat tällöin tarjota ratkaisujaan useiden hyvinvointialueiden alustoille luoden näin skaalautuvia ja yhteensopivia ratkaisuja, jotka ovat kansainvälisestikin kilpailukykyisiä.

Jotta alustapohjaisten ratkaisujen kehittäminen onnistuisi, suljettujen ict-järjestelmien sijaan tarvitaan hyvinvointialustoille toimivia ja avoimia rajapintoja. Näin saadaan hyvä kasvupohja kukoistaville alustaekosysteemeille. Jos haluamme aidosti hyödyntää alustatalouden supervoimia, kuten kumulatiivista rikasta terveystietoa, meidän on vahvistettava ja tuettava yksilön roolia datan hallinnassa MyData-tyyppisillä ratkaisuilla. Tällä tavalla tiedon jakaminen palveluiden kehittäjille ja käyttäjille, lääkäreille ja läheisille helpottuu.

Meidän on rohkeasti hyväksyttävä uusi alustapohjainen malli, joka mahdollistaa suuremman joustavuuden, paremman yhteistyön ja tehokkaamman toiminnan. Se vaatii poliittista tahtoa ja päättäväisyyttä. Päättäjien on ymmärrettävä, että digitaalisen alustapohjaisen talouden muutos ei ole vain tekninen kysymys, vaan se vaikuttaa kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että poliittiset päättäjät ovat mukana muutoksessa ja tukevat sitä aktiivisesti sekä ymmärtävät olennaisen uuden alustatalouden logiikasta ja keskeisistä teknologioista.

Tarvitaan lainsäädäntöä, joka ohjaa julkisia palveluita laaja-alaiseen alustamallin käyttöön. Vain näin voimme saavuttaa merkittäviä etuja digistä, tekoälystä ja datasta niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Robin Gustafsson

Aalto-yliopiston strategisen johtamisen professori

Timo Ali-Vehmas

Aalto-yliopiston Executive in Residence

