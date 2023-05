Hallitussopu läheni, maaliin on yhä matkaa

Turun Sanomat kommentoi hallitusneuvottelujen viime vaiheita.

”Rkp hyväksyi ilmastopaperin, mutta vei maahanmuuttoasiat eduskuntaryhmänsä lauantaiseen kokoukseen. Rkp esitti pohjapaperiin muutoksia, joita puolueiden puheenjohtajat käsittelivät lauantaina. Osa muutoksista meni läpi, osa ei.”

”Ei ollut mikään yllätys, että neuvottelujen vaikeimmaksi kysymykseksi nousi maahanmuuttopolitiikka, jossa perussuomalaisten ja Rkp:n näkemykset ovat täysin erilaiset.”

”Rkp on noussut keskeiseen asemaan porvarihallituksen kokoamisessa, vaikka sen eduskuntaryhmässä on vain kymmenen edustajaa. Toisaalta pitää muistaa, että vaikka perussuomalaisilla on 46 kansanedustajaa, puolueen ilmasto- ja maahanmuuttokannat ovat selvässä vähemmistössä eduskunnassa. Kokoomus ja sen puheenjohtaja Petteri Orpo, kristillisdemokraateista puhumattakaan, ovat viime päivinä jääneet sivuraiteille.”

”Porvarihallitus on nyt askeleen lähempänä, kun vaikeista kysymyksistä on päästy sopuun. Haasteita riittää jatkossakin, sillä isot ja hankalat asiat odottavat yhä ratkaisua.”

Ilta-Sanomien mukaan Orpon tuleva hallitus nytkähti ratkaisevalla tavalla eteenpäin, kun maahanmuuttokiistasta päästiin lauantaina sopuun.

”Asian merkitys jää kuitenkin lilliputtitasolle verrattuna siihen, mistä kaikesta hallitusneuvotteluissa pitää linjata tällä viikolla.”

”Kun maahanmuutossa puhutaan kymmenistä miljoonista, talouden ja soten osalta puhutaan miljardeista. Urakka on valtava.”

”Tulevan hallituksen linjauksia seurataan nyt tarkasti. Mitä tapahtuu hoitajamitoitukselle ja hoitotakuulle? Miten käy ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle? Mihin etuuksiin iskee indeksijarru? Esitetäänkö korotuksia arvonlisäveroihin?”

”Haasteet ovat siis kovia. Tulevan hallituksen pitäisi saada talous tasapainottumisen tielle tilanteessa, jossa kohta pelkästään valtionvelan korkoihin menee viisi miljardia vuodessa.”

Ilkka-Pohjalainen pitää Säätytalon näytelmää rumana.

”Kokoomuksen ei olisi pitänyt suostua perussuomalaisten kiristykseen.”

”Perussuomalaisilla ei ole minkäänlaisia ratkaisuja. Puolue pitää kovaa meteliä maahanmuuton ongelmista, mutta sillä ei ole esittää ensimmäistäkään vaihtoehtoa maan väestörakenteen vinoutumaan.”

”Työperäinen maahanmuutto on otettava reippaasti tulevaan hallitusohjelmaan, sitä ei voi ohittaa mitenkään. – – Säätytalon neuvottelijoiden pitäisi tunnustaa, että väestökriisi on jo sylissä.”