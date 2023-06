Iso osa pohtii vanhemmaksi ryhtymistä lapsen edun kautta.

Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa oli havaittu yhteys lapsettomuuden sekä mielenterveyden haasteiden, kuten masennuksen, välillä (HS 23.5.).

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Haluanko vanhemmaksi -palvelussa mielenterveyshuolet ovat tuttu puheenaihe. Vuonna 2021 perustettu palvelusivusto tukee lapsettomien aikuisten tulevaisuuspohdintaa tarjoamalla neutraalia tietoa, vertaistukea sekä ammattilaisen keskustelutukea. Sivusto on ollut todella suosittu ja sen sisältöjä on luettu tähän mennessä noin 41 000 kertaa.

Monia yhteydenottajia huolettavat omat mielenterveyden haasteet, oireiden periytyvyys ja niiden vaikutukset lapseen. Taipumus masennukseen, ahdistukseen, aiemmin koettu uupuminen ja pelko sen uusimisesta mietityttävät vanhemmuutta harkitsevia. Toisilla on takanaan vaikeita kokemuksia lapsuuden perheissään. Osa on joutunut systemaattisen koulukiusaamisen uhriksi.

Monet yhteydenottajista pohtivatkin, uskaltaako tehdä lapsen, jos riskinä on, että kokemukset, joista selviämiseen itsellä on mennyt suuri osa aikuisiästä, toistuisivat omalla lapsella. Myös omaa mahdollista vanhemmuutta arvioidaan kriittisesti: Voiko ihminen, jolla on ollut vaikeita kokemuksia, haaveilla toimivasta vanhemmuudesta? Voiko olla hyvä vanhempi, jos kärsii mielenterveysongelmista?

” Tueksi kaivataan omaa tilannetta ymmärtäviä ihmisiä.

Yhteistä monelle yhteydenottajalle on halu tulla vanhemmaksi, mutta luotto siihen, että tukea on tarvittaessa saatavilla, on vähäisempää. Monia huolettaa täydellinen yksinjääminen tai se, jos yrittämisestä huolimatta ei jaksakaan. Harva mainitsee, että kaipaa mielenterveyden tueksi itsehoito-oppaita tai edes mielenterveyspalveluja. Tueksi kaivataan omaa tilannetta ymmärtäviä ihmisiä, toimivia yhteisöjä ja niiden vastavuoroisia ihmissuhteita.

Syntyvyyden laskuun Suomessa on etsitty syitä niin talousnäkymien epävarmuudesta kuin perhepolitiikastakin. Päätöksen olla ryhtymättä vanhemmaksi on tulkittu myös heijastelevan individualistisia arvoja. Julkisuudessa tahallisesti lapsettomista aikuisista piirtyy toisinaan kuva egoistisista oman edun tavoittelijoista. MLL:n yhteydenottojen perusteella kuva on päinvastainen. Iso osa palvelun käyttäjistä pohtii vanhemmaksi ryhtymistä lapsen edun kautta. Monesti juuri vastuullisuus saa epäröimään vanhemmuutta.

On tärkeä nostaa esiin mielenterveyshuolten osuus syntyvyyskeskustelussa. Myös syntyvyyteen voidaan vaikuttaa mielenterveyteen panostamalla.

Tatjana Pajamäki

auttavien puhelinten ja -digipalvelujen päällikkö

Mannerheimin lastensuojeluliitto

