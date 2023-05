Tulevan hallituksen on jatkettava apteekkiuudistuksia

Tulevan hallituksen on tartuttava apteekkitalouden epäterveisiin piirteisiin.

Apteekkikeskustelu oli eduskuntavaalien läheisyydessä aktiivista. Toisaalta puolustettiin nykyjärjestelmää tai kaivattiin isojakin järjestelmäuudistuksia. Liian vähälle huomiolle jäivät apteekkitalouteen muodostuneet lakien ja asetusten aiheuttamat epäterveet ja kilpailulakien vastaiset piirteet.

Lääkkeiden vähittäishintoja määrittää lääketaksa, ja apteekille jäävää osuutta myynnistä säätelee liikevaihtoon sidottu progressiivinen apteekkivero. Apteekkivero on vuodelta 1947.

Lääkkeiden hinnat ja lääkemyynnin rakenne ovat muuttuneet merkittävästi runsaiden kymmenen viime vuoden aikana. Lääketaksa-apteekkiveron yhdistelmän toimimattomuus on johtanut kilpailulainsäädännön vastaisiin ilmiöihin. Moni toimija onkin nostanut ne esiin muun muassa hallituksen esityksien lausunnoissa viime vuoden aikana. Lisäksi apteekkitaloutta ohjaavan sosiaali- ja terveysministeriön viimeisimmässä raportissa nostetaan apteekkitalous, lääketaksa ja apteekkivero lääkehuollon akuutimpien uudistamisien joukkoon.

Nykyisen toimitusministeristön päättäjät ymmärsivät kyllä apteekkitalouden valuviat ja niiden tuomat epäterveet piirteet markkinalla. Valitettavasti kokonaisuutena asia koettiin niin vähäpätöisenä tai vähän äänestäjiä kiinnostavana, ettei korjaustoimia aloitettu. Sen sijaan toivotettiin muutosta halutessa tervemenneeksi EU-tuomioistuimeen.

Tulevan hallituksen on tartuttava apteekkitalouden epäterveisiin piirteisiin. Tämän päivän Suomessa ei voi olla niin, että lakien ja asetusten toimimattomuutta ei saada korjattua kuin EU:n mahtikäskyllä. Suomalainen apteekkijärjestelmä on länsimaissa ainut teollisuudenala, joissa lait ja asetukset pakottavat osan toimijoista tekemään lakisääteisen velvollisuutensa raskaasti tappiolla. Samaan aikaan apteekkiveron kautta vain osalle toimijoista annettu verohelpotus yhdistettynä lääketaksaan vääristää kilpailua ja syrjii osaa toimijoista ja on vastoin verotuksen yhdenmukaisuudelle ja tasapuolisuudelle asetettuja vaatimuksia. Nykymuotoisen apteekkiveron voidaankin katsoa olevan laitonta valtiontukea.

Olivatpa tulevan hallituksen avolääkehuollon uudistukset millaisia tahansa, päättäjät eivät saa ummistaa silmiään apteekkitalouden täysin epäterveeltä tilanteelta ja selkeältä kilpailulainsäädännön vastaisuudelta.

Jouko Savolainen

apteekkari, Itä-Suomen yliopiston apteekki

