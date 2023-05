Suomessa on totuttu ottamaan esimerkkiä Ruotsista, mutta nyt mallioppiminen kulkee kahteen suuntaan.

Suomen ja Ruotsin väleissä on eletty kiinnostavia aikoja ensin yhtä jalkaa ja sitten yhteis­ymmärryksessä eri tahtiin sujuneen Nato-prosessin aikana. Venäjän uhka on pakottanut ruotsalaiset kääntämään katseensa itään, ja siellä se on osunut Suomeen, joka on ruotsalaisille tuttuudessaan hämmästyttävän tuntematon maa.

Suomi on ottanut monessa asiassa mallia Ruotsista, mutta ei onneksi aina. Turvallisuuspolitiikassa Suomi ei tuudittautunut Ruotsin tavoin ikuisen rauhan aikaan vaan piti päänsä kylmänä ja aseensa rasvassa. Sen takia Suomi on taas kerran Ruotsin turva ja suoja idän uhkaa vastaan.

Ruotsin hyväuskoisuus ei ole mikään ihme, onhan Ruotsilla takanaan yli 200 vuotta vaurasta rauhan aikaa. Sitä edelsi Ruotsin suurvaltakausi, jonka aikana ruotsalaiset ja tietysti myös suomalaiset kävivät vuodattamassa niin paljon vertaan esimerkiksi Puolassa, Lützenissä, Leipzigissa, Narvassa ja vielä Pultavassakin, että pahin höyry sotaherrojen päistä hälveni.

Näistä ajoista olen viimeksi lueskellut Herman Lindqvistin kirjasta Kun Suomi oli Ruotsi, jolla historioitsija haluaa muistuttaa kahden maan noin 700 kestäneestä yhteisestä historiasta ennen kaikkea ruotsalaisia, joilta Suomen tärkeä rooli maansa historiassa on päässyt pahasti unohtumaan.

Suomessakin yhteistä historiaa on katsottu läpi myöhempien aikojen prisman, jossa on korostunut Suomen erillinen asema. Historiankirjoissa kerrotaan usein, miten Suomi ”sai” Ruotsista sitä tai tätä (esimerkiksi oikeuslaitoksen) ja ”joutui antamaan” jotakin (esimerkiksi sotilaita), vaikka oikeampaa olisi sanoa, että suomalaiset olivat mukana päättämässä ja tekemässä asioita muiden ruotsalaisten rinnalla.

Tosiasiassa valtakunta ei jakautunut Ruotsiin ja Suomeen, vaan eteläinen Suomi Turusta Viipuriin kuului valtakunnan ydinalueeseen, johon oli Tukholmasta paremmat yhteydet kuin pohjoiseen sisämaahan lännessä tai idässä. Se voi olla yksi syy siihen, että Suomi on kadonnut ruotsalaisten näköpiiristä: melkein puolen valtakunnan menetys oli ruotsalaisille niin kauhea asia, ettei sitä ole haluttu muistella.

Jos Suomessa voidaan nyt röyhistellä rintaa sotilasasioilla, on Suomikin oppia ottamassa – enkä tarkoita popmusiikkia. Yhteiskuntapolitiikassa mallia on otettu usein länsinaapurista, niin nytkin. Hallitusneuvotteluissa Ruotsin esimerkillä perustellaan niin työmarkkinoiden kuin maahanmuutonkin uudistuksia. Ei se voi ihan kauheaa olla, jos niin on tehty Ruotsissakin.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.