Terveydenhuollon ratkaisuja pitäisi arvioida yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa, kuten sote-uudistuksen lähtökohtana on ollut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen tavoitteena on, että Suomi tarjoaa saumattomasti yhdessä toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut: ihminen saa tarvitessaan samassa tilanteessa apua ja tukea sekä sosiaalialan että terveysalan ammattilaisilta. Uudistuksella on myös tähdätty sote-sektorin kustannusten hillitsemiseen.

Käytännössä sote-uudistus toteutetaan hyvinvointialueilla, joiden vastuulla on tarjota asukkailleen sosiaali- ja terveyspalvelut. Muutos on käynnistynyt kivuliaasti: hyvinvointialueet ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Nyt, kun uudistuksen käynnistymisestä on viisi kuukautta, tilanne on vaikea. Kustannusten vähentämiseksi hyvinvointialueet ovat alkaneet leikata palveluja, ja sen vuoksi esimerkiksi mielenterveyspalvelujen saatavuus on heikentynyt.

Vaarana on, että Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto ajautuu samanlaiseen tilanteeseen kuin Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS. Britannian terveydenhuolto on ollut kriisissä pitkään: sairaalat ovat ylikuormittuneet, potilaat joutuvat odottamaan hoitoa väliaikaistiloissa, ja ensihoidon saamiseen voi kulua tunteja.

Suomessakin terveydenhuollon ongelmia ollaan nyt ratkaisemassa vain terveydenhuollon omilla välineillä, kuten hoitajamitoitusta säätelemällä. Terveydenhuollon ratkaisuja tarkastellaan harvoin samanaikaisesti sosiaalipalvelujen kanssa, vaikka tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa on ollut sote-uudistuksen perustavanlaatuinen ajatus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan kuitenkin saada toimimaan yhteen. Erilaisia palveluja ja etuuksia tarvitsevat ihmiset on kyettävä tunnistamaan nykyistä paremmin, jotta heille osataan tarjota samanaikaisesti oikeanlaisia palveluja sekä terveys- että sosiaalihuollosta. Tämä edellyttää, että työntekijät niin sosiaali- ja terveyspalveluissa, työllisyyspalveluissa kuin Kelassakin tunnistavat asiakkaiden palvelutarpeet.

Tunnistamiseen tarvittavia mittareita ja malleja on olemassa, ne pitää vain saada käyttöön nykyistä tehokkaammin. Sen seurauksena sekä etuuksien että kalliiden hoitojen tarve todennäköisesti vähenisi.

” Mittareita ja malleja on olemassa, ne pitää vain saada käyttöön.

Etenkin ikääntyneillä ihmisillä on usein samanaikaisesti terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, ja usein heillä on myös taloudellisia vaikeuksia. Britanniassa on laskettu, että 14 prosenttia sairaalapaikoista on sellaisten potilaiden käytössä, jotka kyettäisiin hoitamaan ja kuntouttamaan kotona terveys- että sosiaalipalvelujen yhteensovitetun tuen avulla. Myös Suomen sairaaloissa on paljon samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on käynnistetty sosiaalineuvonta, jossa asiakas saa samasta paikasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että Kelan palveluja ilman ajanvarausta. Jos vastaava malli olisi käytössä kaikilla hyvinvointialueilla, vähennettäisiin asiointikäyntien määrää, vältettäisiin ongelmien pahenemista ja käytettäisiin viranomaisten resursseja tehokkaammin.

Myös sosiaalihuollosta tuttu malli, jossa asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, on THL:n haastattelututkimuksen mukaan osoittautunut toimivaksi. Mallia kannattaisi levittää hyvinvointialueilla kaikkialle sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Sote-uudistus ei saa jäädä pelkäksi terveydenhuollon uudistukseksi. Palveluista on tehtävä kokonaisuuksia, joita ovat suunnittelemassa ja toteuttamassa sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaiset.

Palvelujen yhteensovittamista ei tule myöskään vaarantaa väärillä poliittisilla linjauksilla. Tällainen virhe tehdään esimerkiksi, jos räjähdysmäisesti kasvaviin mielenterveyden ongelmiin vastataan lisäämällä kalliita terapiapalveluita mutta samalla heikennetään lääkkeiden tai terapian Kela-korvauksia tai jäädytetään asumistuen tai työmarkkinatuen indeksikorotukset – vain näiden etuuksien turvin monelle mielenterveysongelmista kärsivälle on mahdollista osallistua terapiaan.

Kirjoittaja on johtava tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.