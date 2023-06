Kiinteistöjen vajaakäyttö on ilmaston ja luonnon kannalta ongelma, sillä tyhjäkäynnillä olevat tilat aiheuttavat päästöjä ja vievät tilaa.

Helsingin kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 24.5. aloitetta asuinrakentamisen mahdollistamisesta Valimon teollisuusalueelle. Tämä vähentäisi rakentamispainetta Vihdintien toisella puolen sijaitsevaan Riistavuoren metsään. Aloite kaatui äänin 43–39 ja se palautettiin valmisteluun. Lopputulos on pettymys kestävän kaupunkikehityksen kannalta.

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjassa on etsitty ratkaisuja luonnon ja asuinrakentamispaineiden yhteensovittamiseksi. Ratkaisuja on haettu muun muassa Hukkatila hackathon -tilaisuuksissa, joissa yritykset, kaavoituksen ammattilaiset ja päättäjät ovat yhteistuumin painottaneet, että tulevaisuuden kestävässä kaupunkisuunnittelussa alueiden monikäyttöisyys ja tilojen joustavuus on ydinasia. On harmillista, ettei kaupunginvaltuusto huomannut, että Valimo voisi olla malliesimerkki tällaisesta kaupunkisuunnittelusta.

Kiinteistöjen vajaakäyttö on ilmaston ja luonnon kannalta ongelma, sillä tyhjäkäynnillä olevat tilat aiheuttavat päästöjä ja vievät tilaa. Valimossa toimitilojen vajaakäyttöaste on nykyisellään Helsingin suurin, yli 20 prosenttia.

Metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, ilmastonmuutoksen hillinnälle ja siihen sopeutumiselle. Niillä on myös arvoa virkistyskäytössä. Biodiversiteettisitoumusten mukaan kaikki luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset metsät tulee suojella. Kaupunkimetsät ovat monimuotoisuudeltaan arvokkaita, sillä ne ovat säästyneet metsätaloudelta. Myös kaupunkien on kannettava vastuunsa luontokadon torjumisesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä, ja siksi metsiin rakentamista tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin. Tästä syystä hukkatiloille ei modernissa kaupungissa ole sijaa.

Reija Mikkola

metsävastaava, Luontoliitto

Aino Juvonen

koordinaattori

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.