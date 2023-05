Pohjoisesplanadi on noussut usein esiin katuna, johon helsinkiläiset toivovat parannuksia.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (28.5.) käsiteltiin Esplanadien kokeilua ja hankkeen päätöksentekoa. Kirjoituksessa väitettiin, että Esplanadien kaventaminen on ajettu läpi kaupunkilaisia ja yrittäjiä kuulematta.

Liian vähälle huomiolle on jäänyt, ettei Esplanadien kokeilu ole vuorovaikutuksen ja päätöksenteon päätepiste vaan osa pidempää jatkumoa ja tulevan päätöksenteon valmistelua. Asukkaiden ja elinkeinoelämän edustajien toiveita keskustan kehittämisestä on selvitetty viime vuosina useaan otteeseen, ja työ jatkuu kokeilun aikana.

Vuosina 2018–2019 tehtiin selvitys kävelykeskustasta ja maanalaisesta kokoojakadusta sekä valmisteltiin Helsingin keskustavisio. Tuolloin tuhansien ihmisten ajatuksia kartoitettiin messuilla, haastatteluin, maastossa ja sähköisten kyselyiden avulla. Näkemyksiä on selvitetty myös tämän jälkeen. Pohjoisesplanadi on noussut usein esiin katuna, johon helsinkiläiset toivovat parannuksia.

Pääkaupungin keskustan nykyiset ja tulevat liikenneratkaisut herättävät kiivaitakin mielipiteitä – kuten merkittävien asioiden kuuluukin. Keskustan vetovoima ei parane ilman tekoja. Nämä lähtökohdat tuntien kaupunginhallitus linjasi vuonna 2021, että Helsinki valmistelee kävelykeskustan laajentamista kunnianhimoisesti. Kokeilut ja niiden avulla kerättävä tieto ovat osa tätä pitkäjänteistä valmistelua.

Kävelykeskustan laajentamista selvitetään, koska tiedetään, että myönteiset vaikutukset voivat ylittää kielteiset − reilustikin. Näin on käynyt vastaavan kaltaisissa kehittämishankkeissa Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Kokeilemalla haemme kokemuksia siitä, miten ratkaisut toimivat Helsingissä.

Käynnistyviä kokeiluja arvioidaan muun muassa eri liikennevirtojen määriä seuraamalla, katuhaastatteluilla ja kaupunkilaisraadin avulla. Onnistumista arvioidaan monipuolisesti myös kaupallisen elinvoiman ja alueen liiketoiminnan kehittymisen näkökulmasta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Alueen käyttäjiltä kerätyt ideat ovat jo vaikuttaneet katujen kalusteisiin, istutuksiin ja tavoiteltuun tunnelmaan.

Esplanadien ja kesäkatukokeilujen valmistelussa on noudatettu kaupungin normaaleja päätöksentekomenettelyjä. Kokeiluja koskevat periaatepäätökset on tehnyt kaupunkiympäristölautakunta, ja väliaikaisista katujärjestelyistä ovat päättäneet viranhaltijat kaupungin hallinnollisten periaatteiden mukaisesti. Mahdolliset päätösesitykset pysyvämmistä muutoksista kokeilun jälkeen esitellään avoimesti niin päättäjille kuin kaupunkilaisille. Pyöräkaistojen asfaltointi Eteläesplanadille on toteutettu sekin väliaikaisena ja poistettavissa olevalla tavalla.

Uskon, että nämä ponnistelut ovat tärkeä askel kohti viihtyisämpää ja kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvinvointia tuottavaa Helsingin keskustaa.

Ville Lehmuskoski

toimialajohtaja

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

