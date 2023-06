Kouluille on annettava totaalinen työrauha

Moni opettaja on lopen kyllästynyt jatkuviin uudistuksiin ja suoranaiseen hankehumppaan.

Viime aikoina on ollut paljon puhetta opetusalan tilanteesta maassamme. Erityisen aktiivista keskustelu on ollut varsinkin peruskoulun osalta. Tähän otettiin erinomaisen monipuolisesti kantaa myös pääkirjoituksessa (HS 27.5.).

On tosiasia, että hyvin moni opettaja on lopen kyllästynyt jatkuviin uudistuksiin ja suoranaiseen hankehumppaan. Vuodesta toiseen opettajien pitää muistuttaa siitä, että heidän päätyönään on todellakin opettaminen eikä joidenkin sähköisten blankettien täyttäminen tai muu vastaavankaltainen näpertely.

Toivottavasti tulevan uuden hallituksen opetusministeri ymmärtää, että hänen ensimmäisenä virkatehtävänään ei ole laittaa eteenpäin esimerkiksi lukion opetussuunnitelman päivittämistä. Päinvastoin hän voisi valtioneuvoston infotilassa kertoa tiedotusvälineille, että mitään dramaattisen suuria uudistuksia ei ole suunnitteilla tämän hallituskauden aikana. Siinä olisi opettajakunnalle ilosanomaa jo kerrakseen.

Kai Rantalainen

opinto-ohjaaja, filosofian maisteri

Helsinki

