Chat GPT ja muut suuret kielimallit tunkeutuvat yhä syvemmälle elämäämme mullistaen oppimisen, työelämän ja koulutuksen.

Tekoälyn arvioidaan vievän maailmasta noin 300 miljoonaa työpaikkaa. Viidesosalla työntekijöistä sen arvioidaan vaikuttavan noin puoleen työtehtävistä. Digitaidot vanhenevat nopeasti, ja tekoäly selviytyy jo nyt ihmistä paremmin ohjelmoinnista.

Koulutus on usein ymmärretty lasten ja nuorten valmistamisena tulevia työtehtäviä varten. Kun tekoäly alkaa hoitaa entistä suurempaa osaa työtehtävistä, mitä osaamista enää tarvitaan? Pitääkö muistaa Pultavan taistelu tai piin likiarvo? Pitääkö osata tilata pizzaa Italiassa tai bratwurstia Itävallassa? Vai onko koulussa nyt opetettava empatiaa, luovuutta, sinnikkyyttä ja oppimisen strategioita?

Koulutuskeskustelu on pitkälti rakentunut teollisen aikakauden oletusten varaan. Teollisella aikakaudella kone ja työläinen olivat toistensa täydentäjiä, ja osaaminen oli koneenkäyttäjän osaamista: tarvittiin lukutaitoa, numeroita, kellon täsmällisyyttä ja työkalujen tuntemista. Mutta mitä tarkoittaa oppiminen ja osaaminen, kun ajattelu ei enää tapahdu yksilön päässä, vaan vuorovaikutuksessa ajatteluun kykenevien koneiden kanssa? Mitä osaaminen tulevaisuuden yhteiskunnassa on?

Stanfordin yliopiston professori Rob Reich nosti hiljattain esiin, että kielimalli Chat GPT on synnyttämässä katastrofin koulutuksen alueella. Tekoälyn vallankumous on tuhoamassa opiskelijoiden luovuuden ja ajattelun. Reichin mukaan hyvä ajattelija on hyvä kirjoittaja. Tekoälyn avustamat kirjoittajat ovat menettämässä ajattelun kyvyn. Reichin mukaan taskulaskin oli vielä kätevä apulainen, mutta Chat GPT:stä on tulossa ajattelun korvaaja.

Teknologian ja oppimisen suhteesta on kiistelty jo pitkään. Työkalut ja kulttuurin tuotteet ovat kuitenkin olennainen ja erottamaton osa ihmisten ajattelua. Matematiikka ja tieteiden käsitejärjestelmät antavat mahdollisuuksia ajatella uusilla tavoilla.

Kielitaito avaa kulttuureja. Myös tekoäly on väline, joka avaa uusia tapoja ajatella ja oppia. Samalla siitä on tulossa osa ihmisen muistia, ajattelua ja havaitsemisen prosesseja.

Mitä koulussa pitäisi oppia tekoälyn aikakaudella? Kysymys on tärkeä mutta harhaanjohtava, jos koulutus määritellään sisältöjen hallinnan ja niitä mittaavien tulosten avulla.

Opiskelijat, opettajat ja koulutuksen tarjoajat voidaan tulosten perusteella laittaa jonoon ja järjestykseen. Näyttää itsestään selvältä, että koulutuksen tuloksia pitää voida mitata. Miten muuten voisimme tietää, toimiiko kone, syntyykö hävikkiä, voidaanko tehostaa vai pitäisikö panostaa lisää?

” Tekoäly on väline, joka avaa uusia tapoja ajatella ja oppia.

Tällaisilla mittareilla on kuitenkin vain vähän tekemistä oppimisen kanssa. Oppimiselle ei ole juurikaan hyötyä jälkeenpäin annetusta yhteismitallisesta palautteesta. Oppija tarvitsee välitöntä palautetta oppimisensa tavasta. Perinteisessä koulussa tällaista palautetta on ollut vaikea antaa, ja juuri siksi tekoälyä on pidetty mahdollisuutena opetuksen uudistamiseen.

Nyt suurten kielimallien avulla jatkuvaa palautetta antavia personoidun oppimisen apulaisia voi rakentaa vuosien sijaan viikoissa. Koulutuksen malli on kuitenkin pysynyt samana kuin teollisella aikakaudella. Tavoitteena on etukäteen määriteltyjen oppimissisältöjen aiempaa nopeampi ja tehokkaampi haltuunotto.

Tällaisellakin oppimisella tulee olemaan oma paikkansa yhteiskunnan osaamisjärjestelmässä. On kuitenkin selvää, että käynnissä oleva tekoälyn vallankumous tarkoittaa enemmän kuin teollisen ajan koulutusjärjestelmän digitalisoitumista.

Sisältöjen oppimisen sijaan tekoälyn aikakaudella koulutuksen tavoitteena on oltava ihmisen toimijuuden vahvistaminen. Se tarkoittaa erityisesti kykyä asettaa ja toteuttaa ihmisen tärkeinä ja arvokkaina pitämiä tavoitteita. Tulevaisuuden osaaminen on teknologian tukeman yksilön osaamista ja yhteisöllisen aikaansaamisen kykyä.

Osaaminen ei sijaitse oppijan päässä, eikä sitä sieltä kannata etsiä. Tekoälyä ei voi jättää kännykkäparkkiin, sillä siitä on tulossa erottamaton osa oppijaa ja ajattelun prosesseja.

Kirjoittaja on johtava tutkija Meaning Processing -yhtiössä.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.